Волл-стріт завершила день зростанням після короткочасного падіння на тлі плутанини з приводу звільнення Пауелла

У середу індекси Волл-стріт закрилися з невеликим зростанням, а індекс Nasdaq Composite досяг нового рекордного рівня, незважаючи на хаотичні півгодини, коли в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп збирається звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Незадовго до полудня індекси S&P 500 і Nasdaq впали більш ніж на 1%, а долар різко подешевшав і дохідність казначейських облігацій зросла після того, як Bloomberg News повідомило про можливість заміни Пауелла, посилаючись на неназваного представника Білого дому.

Окремо Reuters News повідомило з посиланням на джерело, що Трамп відкритий до ідеї звільнення Пауелла.

Трамп швидко спростував ці повідомлення, навіть попри те, що він виступив з новою хвилею критики на адресу Пауелла за те, що той не знизив процентні ставки.

«Незалежність ФРС є надзвичайно важливою для нашої економіки в цілому, тому ви бачили реакцію ринку, коли з'явилася ця перша новина», - сказав Ділан Белл, головний інвестиційний директор CalBay Investments.

Заперечення Трампа оживило фондові ринки, і індекс Nasdaq Composite закрився на рівні 20 730,49, що на 52,69 пункти, або 0,26%, вище. Це була п'ята сесія з шести, коли індекс, що включає переважно технологічні компанії, досяг рекордного рівня.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 231,49 пункту, або 0,53%, до 44 254,78, а S&P 500 - на 19,94 пункту, або 0,32%, до 6263,70.

З моменту оголошення Трампом у квітні про введення мит, що спочатку спричинило падіння американських акцій, фондові ринки США перебувають у стані бурхливого зростання. Індекс S&P 500 нещодавно досяг рекордного рівня минулого тижня.

Однак на тлі цього підйому інвестори висловлюють занепокоєння щодо перспективи звільнення Пауелла з посади до закінчення його терміну повноважень у травні наступного року, оскільки Трамп неодноразово критикував його за те, що він не знижує ставки достатньо швидко.

Індекс волатильності CBOE, «індекс страху» Волл-стріт, досяг найвищого рівня за останні три тижні після перших повідомлень про Пауелла, але потім знизився.

Белл з CalBay зазначив, що хоча ризик волатильності через новини в ЗМІ збережеться, загальний позитивний стан економіки США є більш важливим фактором, що впливає на дії інвесторів.

Незважаючи на вимоги Трампа щодо пом'якшення кредитних умов, представники ФРС відмовляються знижувати ставки, поки не стане ясно, чи призведуть його мита на торговельних партнерів США до поновлення інфляції.

Цю стурбованість повторив у середу президент ФРС Атланти Рафаель Бостік, заявивши в інтерв'ю Fox Business, що тиск може зростати на тлі підвищення імпортних податків.

Цього тижня в центрі уваги була інфляція. Дані про ціни виробників, опубліковані в середу, показали, що в червні зростання зупинилося, оскільки витрати на товари, спричинені митами, були збалансовані слабшими цінами на послуги.

Лише днем раніше несподівано сильна споживча інфляція вже підірвала надії на більш значне зниження ставок ФРС, а мита Трампа частково сприяли зростанню цін.

У середу, другий день сезону звітності, черговий раунд сильніших прибутків великих банків Волл-стріт не зміг підняти ціни на їхні акції.

Goldman Sachs піднявся на 0,9% після 22-відсоткового зростання прибутку, тоді як Bank of America і Morgan Stanley знизилися на 0,3% і 1,3% відповідно, незважаючи на вищі прибутки.

Johnson & Johnson злетів на 6,2% і став другим за результатами в індексі S&P 500, після того як вдвічі знизив свої очікування щодо витрат у цьому році, пов'язаних з новими тарифами, і підвищив прогноз річного обсягу продажів і прибутку.

Акції напівпровідникових компаній були млявими після того, як новина про те, що Nvidia отримала дозвіл на продаж своїх чіпів H2O в Китаї, сприяла зростанню цін на попередній сесії. Індекс напівпровідникових компаній знизився на 0,4% з 12-місячного максимуму, зафіксованого у вівторок.