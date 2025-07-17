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Долар США стабільний до основних світових валют
15:47 16.07.2025 |
Долар США стабільний до основних валют на торгах у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Напередодні DXY піднявся на 0,6% на даних про посилення інфляції в США.
Споживчі ціни в Штатах у червні збільшилися на 2,7% у річному вираженні, повідомило у вівторок міністерство праці країни. Темпи зростання прискорилися порівняно з 2,4% у травні і збіглися з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.
Прискорення інфляції знижує шанси на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки найближчим часом, зазначають експерти.
Увага ринку в середу спрямована на дані про динаміку цін виробників США за червень.
Пара євро/долар за даними на 15:25 EET у середу торгується на рівні $1,1599 порівняно з $1,1603 на закриття попередньої сесії.
Аналітики UBS очікують зміцнення євро, зазначаючи, що саме європейська валюта буде альтернативою для глобальних інвесторів, які шукають можливість диверсифікувати валютні вкладення, скоротивши частку доларів. Експерти очікують, що вартість євро підніметься до $1,21 до кінця 2025 року і до $1,23 до червня 2026 року.
Курс фунта до долара становить $1,3388 проти $1,3383 напередодні.
Як стало відомо в середу, споживчі ціни у Великій Британії в червні зросли на 3,6% у річному вираженні після підйому на 3,4% у травні, оновивши максимум із початку 2024 року. Аналітики очікували збереження інфляції на травневому рівні.
Курс долара в парі з єною становить 148,83 єни порівняно з 148,87 єни на закриття попередньої сесії.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1847 юаня порівняно з 7,1830 юаня напередодні.
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