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Китайське прислів'я
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7988 грн/$1
12:42 16.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 липня 2025 року.
|Показник
|15.07.2025
|16.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8393
|41.7988
|-0.1
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 16 липня - 41,8211 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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