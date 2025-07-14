Нацбанк збільшив продаж доларів з резервів до $680 мільйонів за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 7 по 11 липня зріс до $678,5 мільйона, порівняно із $660,9 млн тижнем раніше.

При цьому минулого тижня Нацбанк не купував валюту на міжбанку, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $18,42 млрд, а купив - всього $37,08 млн.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив - лише $0,22 млрд.

