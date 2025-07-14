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Стів Джобс
Ціни на золото досягли тритижневого максимуму, оскільки Трамп розширює торговельну війну
07:58 14.07.2025 |
У понеділок ціни на золото досягли тритижневого максимуму, підтримані попитом на товари-прихистки після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 30%-ві мита на імпорт з Європейського Союзу і Мексики.
О 03:34 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до $3 361,19 за унцію, після того, як на початку сесії досягло найвищої позначки з 23 червня. Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,4% до $3 376.
"Ми бачимо, що попит на товари-прихистки повертається через невизначеність щодо реалізації глобальної торговельної митної політики США", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг (Kelvin Wong).
"Короткострокові перспективи виглядають позитивними для золота, і якщо ціни на золото зможуть закрити день вище $3 360, вони потенційно можуть піднятися вище до наступного рівня опору на позначці $3 435".
У суботу Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з Мексики та Європейського Союзу з 1 серпня, після того як тижні переговорів з основними торговельними партнерами США не привели до укладення всеосяжної торговельної угоди.
І Європейський Союз, і Мексика назвали мита несправедливими і руйнівними, тоді як ЄС заявив, що продовжить призупинення контрзаходів у відповідь на американські мита до початку серпня і продовжить наполягати на врегулюванні питання шляхом переговорів.
Зараз інвестори очікують даних по інфляції в США за червень, які будуть опубліковані у вівторок, щоб отримати більше інформації про подальшу політику ФРС щодо процентних ставок. Наразі ринки закладають в ціну пом'якшення ФРС до грудня трохи більше 50 базисних пунктів.
Золото, яке часто розглядається як актив-притулок під час економічної невизначеності, має тенденцію до зростання в умовах низьких процентних ставок.
SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його запаси в п'ятницю впали на 0,12% до 947,64 метричних тонн з 948,80 тонн на попередній сесії.
Тим часом, спекулянти золотом скоротили чисті довгі позиції на 1 855 контрактів до 134 842 за тиждень, що закінчився 8 липня.
Спотова ціна на срібло зросла на 0,6% до 38,59 доларів за унцію, платина подешевшала на 1,6% до 1377,37 доларів, а паладій - на 2,1% до 1189 доларів.
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