Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото досягли тритижневого максимуму, оскільки Трамп розширює торговельну війну

07:58 14.07.2025 |

Фінанси

 

У понеділок ціни на золото досягли тритижневого максимуму, підтримані попитом на товари-прихистки після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 30%-ві мита на імпорт з Європейського Союзу і Мексики.

О 03:34 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до $3 361,19 за унцію, після того, як на початку сесії досягло найвищої позначки з 23 червня. Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,4% до $3 376.

"Ми бачимо, що попит на товари-прихистки повертається через невизначеність щодо реалізації глобальної торговельної митної політики США", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг (Kelvin Wong).

"Короткострокові перспективи виглядають позитивними для золота, і якщо ціни на золото зможуть закрити день вище $3 360, вони потенційно можуть піднятися вище до наступного рівня опору на позначці $3 435".

У суботу Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з Мексики та Європейського Союзу з 1 серпня, після того як тижні переговорів з основними торговельними партнерами США не привели до укладення всеосяжної торговельної угоди.

І Європейський Союз, і Мексика назвали мита несправедливими і руйнівними, тоді як ЄС заявив, що продовжить призупинення контрзаходів у відповідь на американські мита до початку серпня і продовжить наполягати на врегулюванні питання шляхом переговорів.

Зараз інвестори очікують даних по інфляції в США за червень, які будуть опубліковані у вівторок, щоб отримати більше інформації про подальшу політику ФРС щодо процентних ставок. Наразі ринки закладають в ціну пом'якшення ФРС до грудня трохи більше 50 базисних пунктів.

Золото, яке часто розглядається як актив-притулок під час економічної невизначеності, має тенденцію до зростання в умовах низьких процентних ставок.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його запаси в п'ятницю впали на 0,12% до 947,64 метричних тонн з 948,80 тонн на попередній сесії.

Тим часом, спекулянти золотом скоротили чисті довгі позиції на 1 855 контрактів до 134 842 за тиждень, що закінчився 8 липня.

Спотова ціна на срібло зросла на 0,6% до 38,59 доларів за унцію, платина подешевшала на 1,6% до 1377,37 доларів, а паладій - на 2,1% до 1189 доларів.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7842
  0,0390
 0,09
EUR
 1
 48,8416
  0,1334
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3819  0,03 0,07 41,9646  0,02 0,04
EUR 48,5415  0,05 0,11 49,2373  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 11.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,01 0,02 41,7850  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес