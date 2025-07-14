Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євро падає після того, як Трамп погрожує ввести 30% мита на товари з ЄС

07:28 14.07.2025 |

Фінанси

 

Євро впав до тритижневого мінімуму в понеділок вранці, а мексиканський песо також опинився під тиском після того, як президент США Дональд Трамп погрожував ввести 30% мито на імпорт з двох найбільших торговельних партнерів США з 1 серпня.

У суботу Трамп оголосив про введення нових мит в окремих листах до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Мексики Клаудії Шейнбаум, які були опубліковані на його сайті Truth Social.

Європейський Союз і Мексика назвали ці мита несправедливими і деструктивними, а ЄС заявив, що продовжить призупинення контрзаходів щодо мит США до початку серпня і продовжить тиснути на укладення угоди шляхом переговорів.

Реакція валютного ринку на останні погрози Трампа щодо мит була в основному стриманою на азіатських торгах, хоча на початку сесії євро впав до приблизно тритижневого мінімуму.

Пізніше єдина валюта дещо відновилася і востаннє торгувалася на 0,12% нижче, на рівні 1,1679 долара.

Щодо мексиканського песо долар подорожчав на 0,25% до 18,6699.

В інших регіонах долар продемонстрував обмежений ріст: фунт стерлінгів знизився лише на 0,07% до 1,3481 долара, а японська ієна подорожчала на 0,1% до 147,28 за долар.

Інвестори все менше реагують на численні погрози Трампа щодо введення мит, а його останні потрясіння у світовій торгівлі не завадили американським акціям досягти рекордних максимумів і лише трохи підняли курс долара.

«Схоже, що фінансові ринки стали байдужими до погроз президента Трампа щодо мит після того, як їх було так багато протягом останніх кількох місяців», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Судячи з обмеженої реакції ринку, ринки можуть вважати, що останні погрози Трампа є насправді маневром, щоб отримати більше поступок».

Що стосується інших валют, австралійський долар впав на 0,14% до 0,6565 долара, а новозеландський долар знизився на 0,4% до 0,5984 долара.

Окрім новин про мита, Трамп у неділю заявив, що було б «чудово», якби голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл пішов у відставку, знову погрожуючи підірвати незалежність центрального банку, закликаючи до зниження процентних ставок.

Трейдери можуть отримати кращу підказку щодо майбутнього напрямку американських ставок, коли у вівторок будуть опубліковані дані про інфляцію за червень, де очікується, що споживчі ціни в США минулого місяця дещо зросли.

Наразі ринки оцінюють пом'якшення політики ФРС до грудня на трохи більше ніж 50 базисних пунктів.

В Азії дані, опубліковані в понеділок, показали, що в червні експорт Китаю відновив динаміку, а імпорт відскочив, оскільки експортери поспішили відправити вантажі, щоб скористатися крихким перемир'ям у митній війні між Пекіном і Вашингтоном перед закінченням терміну угоди Трампа в серпні.

Проте ці цифри мало вплинули на юань, який на внутрішньому ринку майже не змінився і склав 7,1704 за долар. Його офшорний аналог трохи зріс до 7,1713 за долар.

Інвестори будуть стежити за оприлюдненням даних про валовий внутрішній продукт Китаю у вівторок, щоб отримати більш чітке уявлення про стан другої за величиною економіки світу.

Очікується, що у другому кварталі зростання в Китаї сповільнилося порівняно з міцним початком року, оскільки торговельні напруження з США посилили дефляційний тиск.
За матеріалами: reuters.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7842
  0,0390
 0,09
EUR
 1
 48,8416
  0,1334
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3819  0,03 0,07 41,9646  0,02 0,04
EUR 48,5415  0,05 0,11 49,2373  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 11.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,01 0,02 41,7850  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес