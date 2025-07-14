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Євро падає після того, як Трамп погрожує ввести 30% мита на товари з ЄС
07:28 14.07.2025 |
Євро впав до тритижневого мінімуму в понеділок вранці, а мексиканський песо також опинився під тиском після того, як президент США Дональд Трамп погрожував ввести 30% мито на імпорт з двох найбільших торговельних партнерів США з 1 серпня.
У суботу Трамп оголосив про введення нових мит в окремих листах до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Мексики Клаудії Шейнбаум, які були опубліковані на його сайті Truth Social.
Європейський Союз і Мексика назвали ці мита несправедливими і деструктивними, а ЄС заявив, що продовжить призупинення контрзаходів щодо мит США до початку серпня і продовжить тиснути на укладення угоди шляхом переговорів.
Реакція валютного ринку на останні погрози Трампа щодо мит була в основному стриманою на азіатських торгах, хоча на початку сесії євро впав до приблизно тритижневого мінімуму.
Пізніше єдина валюта дещо відновилася і востаннє торгувалася на 0,12% нижче, на рівні 1,1679 долара.
Щодо мексиканського песо долар подорожчав на 0,25% до 18,6699.
В інших регіонах долар продемонстрував обмежений ріст: фунт стерлінгів знизився лише на 0,07% до 1,3481 долара, а японська ієна подорожчала на 0,1% до 147,28 за долар.
Інвестори все менше реагують на численні погрози Трампа щодо введення мит, а його останні потрясіння у світовій торгівлі не завадили американським акціям досягти рекордних максимумів і лише трохи підняли курс долара.
«Схоже, що фінансові ринки стали байдужими до погроз президента Трампа щодо мит після того, як їх було так багато протягом останніх кількох місяців», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
«Судячи з обмеженої реакції ринку, ринки можуть вважати, що останні погрози Трампа є насправді маневром, щоб отримати більше поступок».
Що стосується інших валют, австралійський долар впав на 0,14% до 0,6565 долара, а новозеландський долар знизився на 0,4% до 0,5984 долара.
Окрім новин про мита, Трамп у неділю заявив, що було б «чудово», якби голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл пішов у відставку, знову погрожуючи підірвати незалежність центрального банку, закликаючи до зниження процентних ставок.
Трейдери можуть отримати кращу підказку щодо майбутнього напрямку американських ставок, коли у вівторок будуть опубліковані дані про інфляцію за червень, де очікується, що споживчі ціни в США минулого місяця дещо зросли.
Наразі ринки оцінюють пом'якшення політики ФРС до грудня на трохи більше ніж 50 базисних пунктів.
В Азії дані, опубліковані в понеділок, показали, що в червні експорт Китаю відновив динаміку, а імпорт відскочив, оскільки експортери поспішили відправити вантажі, щоб скористатися крихким перемир'ям у митній війні між Пекіном і Вашингтоном перед закінченням терміну угоди Трампа в серпні.
Проте ці цифри мало вплинули на юань, який на внутрішньому ринку майже не змінився і склав 7,1704 за долар. Його офшорний аналог трохи зріс до 7,1713 за долар.
Інвестори будуть стежити за оприлюдненням даних про валовий внутрішній продукт Китаю у вівторок, щоб отримати більш чітке уявлення про стан другої за величиною економіки світу.
Очікується, що у другому кварталі зростання в Китаї сповільнилося порівняно з міцним початком року, оскільки торговельні напруження з США посилили дефляційний тиск.
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