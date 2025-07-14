S&P 500 знизився на тлі погіршення настроїв через мита

У п'ятницю Волл-стріт знизилася після того, як президент Дональд Трамп посилив свій митний наступ на Канаду, посиливши невизначеність навколо торговельної політики США.

Пізно ввечері в четвер Трамп посилив свою митну атаку на Канаду, заявивши, що США введуть 35% мито на імпорт в наступному місяці і планують ввести загальні тарифа в розмірі 15% або 20% для більшості інших торгових партнерів.

Індекс S&P 500 знизився з рекордного максимуму напередодні, після того, як Трамп в четвер ввів 50% мито на Бразилію, і в той час як Європейський Союз готувався до можливого листа від Трампа з подробицями про нові мита.

"Посилення риторики навколо мит, яке ми спостерігали цього тижня щодо Бразилії та Канади, безумовно, підвищує рівень занепокоєння", - сказав Майкл Джеймс, трейдер з продажу акцій в Rosenblatt Securities. "Люди вже трохи звикли до відсутності негативних заголовків про мита, і нам нагадали, що картина з митами все ще залишається такою ж".

Акції Nvidia виросли на 0,5% до рекордного рівня, піднявши її ринкову вартість до $4,02 трлн.

Виробники безпілотників AeroVironment і Kratos Defense & Security Solutions підскочили приблизно на 11% після того, як міністр оборони США Піт Хегсет наказав збільшити виробництво і розгортання безпілотників.

S&P 500 знизився на 0,33% і завершив сесію на рівні 6 259,75 пунктів.

Nasdaq знизився на 0,22% до 20 585,53 пунктів, а Dow Jones Industrial Average впав на 0,63% до 44 371,51 пунктів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 15,4 мільярда акцій, порівняно з середнім показником у 18,3 мільярда акцій за попередні 20 сесій.

За тиждень S&P 500 знизився на 0,3%, Dow втратив близько 1%, а Nasdaq просів на 0,1%.

Наразі S&P 500 виріс приблизно на 6% у 2025 році.

Інвестори незабаром звернуть свою увагу на сезон звітності за другий квартал, зосередившись на тому, як запроваджені Трампом мита впливають на найбільші американські компанії. Серед відомих компаній, які звітуватимуть про результати цього тижня, - JPMorgan, Netflix та Johnson & Johnson.

Аналітики в середньому очікують, що компанії S&P 500 збільшать свої прибутки у другому кварталі на 5,7% у річному обчисленні, з великим прибутком від технологічних компаній та зниженням прибутків у секторах енергетики, споживчих товарів першої необхідності та споживчих товарів на власний розсуд, згідно з даними LSEG I/B/E/S.

"Ми вважаємо, що очікування щодо прибутків S&P 500 дещо занижені. Значна частина другого кварталу була позначена митами та торговельними питаннями, і це могло спричинити певні відхилення в прибутках", - сказав Майкл Ландсберг, головний інвестиційний директор компанії Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Акції Levi Strauss & Co підскочили на 11% після того, як продавець одягу підвищив свої річні прогнози доходів і прибутку і перевершив квартальні оцінки.

Акції Meta Platforms закрилися на 1,3% нижче після того, як Reuters повідомило, що компанія навряд чи запропонує більше змін до своєї моделі «плати або погоджуйся», що збільшує ризик нових антимонопольних звинувачень з боку ЄС і великих щоденних штрафів.

Kraft Heinz закрився на 2,5% вище після того, як Wall Street Journal повідомив, що компанія готується до розпаду, оскільки виробник упакованих продуктів харчування бореться з постійним зниженням попиту на свої дорогі бренди.

На американському фондовому ринку акції, що падають, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 2,8 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 12 нових максимумів і 4 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 58 нових максимумів і 43 нових мінімуми.