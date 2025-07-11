Американські індекси зросли завдяки рекордній оцінці Nvidia та сильному прогнозу Delta

Індекси S&P 500 та Nasdaq Composite у четвер дещо зросли, досягнувши рекордних значень на закритті, завдяки оптимістичному прогнозу Delta Air Lines та рекордному закриттю Nvidia, тоді як інвестори не зважали на останні митні тарифи президента Дональда Трампа.

Акції Delta зросли на 12% після того, як авіаперевізник прогнозував прибуток за третій квартал та весь рік вище за оцінки Волл-стріт.

Сектор піднявся, United Airlines додала 14,3%, а American Airlines - 12,7%. Індекс Dow Transportation, який вважається економічним барометром, досяг найвищого рівня з кінця лютого.

Nvidia піднялася на 0,7% і вперше закрилася вище позначки в 4 трильйони доларів, що стало другим за величиною зростанням S&P 500 за день.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що закінчився 5 липня, склала 227 000, що нижче консенсусу в 235 000, за даними опитування Reuters. Цей показник є найнижчим за сім тижнів, хоча дані, пов'язані зі святами, такими як 4 липня минулого тижня, часто можуть бути нестабільними.

Оновлення щодо Delta і «досить помірні» заявки на допомогу з безробіття заспокоїли інвесторів, сказав Марк Лускіні, головний інвестиційний стратег Janney Montgomery Scott у Філадельфії.

«У сукупності це допомогло повернути режим ризику, який був у повному розквіті вчора і перенісся на сьогодні», - сказав стратег, додавши, що інвестори «все більше знечутливіють» до потенційної загрози, яку мита становлять для інфляції та безробіття.

«На даний момент інвестори не звертають уваги на цю загрозу і, ймовірно, не будуть звертати, доки не з'являться переконливі докази», - сказав Лускіні.

Індекс S&P 500 досяг п'ятого рекордного закриття з 27 червня, а Nasdaq - шостого рекордного закриття за той самий період. У четвер індекс S&P 500 досяг восьмого рекордного закриття в 2025 році.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 192,34 пункти, або 0,43%, до 44 650,64, що менше ніж на 1 процентний пункт нижче його рекордного закриття, досягнутого на початку грудня.

S&P 500 піднявся на 17,20 пунктів, або 0,27%, до 6 280,46, а Nasdaq Composite піднявся на 19,33 пунктів, або 0,09%, до 20 630,67.

Дев'ять з 11 основних секторів S&P продемонстрували зростання. Сектор комунікаційних послуг впав майже на 0,5%, а технологічний - на 0,1%.

Незважаючи на рекордний рівень закриття Nvidia, мегакапіталізовані компанії показали неоднозначні результати. Netflix, Microsoft і Meta втратили позиції. Tesla стала найбільшим драйвером зростання S&P 500, піднявшись на 4,7% після того, як виробник електромобілів оголосив, що його щорічні збори акціонерів відбудуться в листопаді. Група інвесторів закликала компанію призначити дату, посилаючись на юридичні зобов'язання.

Минулого тижня сильний звіт про ринок праці підняв основні індекси Уолл-стріт до рекордних максимумів, що стало відскоком від різкого падіння в квітні після оголошення про введення мит у «День визволення».

«Ви відмічаєте пункти з невизначеності. Минулого тижня був прийнятий великий законопроект. Це була велика невизначеність, яка була відмічена. Ви починаєте отримувати більше ясності щодо мит. Це ще не завершено, але ви починаєте отримувати трохи більше ясності», - сказав Кріс Хаверленд, глобальний стратег з акцій Wells Fargo Investment Institute, відзначаючи рекордні рівні ринку.

«Наступного тижня розпочнеться сезон звітності за другий квартал, і ви побачите, як компанії справляються з митами».

Останні оголошення Трампа включали новий 50-відсоткове мито на мідь, який почне діяти з 1 серпня, та загрозу 50-відсоткового мита на експорт товарів з Бразилії до США. Він також видав повідомлення про мита іншим торговельним партнерам.

Декілька країн все ще чекають на офіційне повідомлення від Білого дому, а інвестори уважно стежать за торговельними переговорами.

Протокол червневого засідання Федеральної резервної системи, опублікований у середу, показав, що більшість політиків очікують зниження ставок цього року, вважаючи інфляційний вплив мит «тимчасовим або помірним».

Хоча більшість інвесторів вважають, що зниження ставок у липні не відбудеться, ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у вересні становить близько 64%, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

За словами президента ФРБ Сент-Луїса Альберто Мусалема, може пройти до кінця цього року - або навіть до 2026 року - перш ніж стане зрозумілим справжній вплив підвищення імпортних мит на інфляцію, що пояснює обережність представників ФРС щодо зниження ставок.

Серед інших акцій, WK Kellogg піднялася на 30,6% після повідомлень про те, що італійський виробник цукерок Ferrero близький до укладення угоди про купівлю виробника зернових продуктів.

Але акції Conagra Brands впали на 4,4% після того, як компанія прогнозувала річний прибуток нижче очікувань Волл-стріт, посилаючись на вищі витрати, пов'язані з митами на імпорт з Китаю та на метали, зокрема на кетчуп Hunt's.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,23 до 1, де було зафіксовано 374 нових максимуми і 36 нових мінімумів. На біржі Nasdaq 2602 акції подорожчали, а 1885 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,38 до 1.

S&P 500 зафіксував 29 нових 52-тижневих максимумів і 5 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 94 нових максимуми і 29 нових мінімумів.

На біржах США було продано 18,16 мільярда акцій порівняно із середнім показником 18,31 мільярда акцій за останні 20 сесій.