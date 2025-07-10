Долар знижується, бразильський реал падає через загрозу введення мит; біткойн наближається до рекордного максимуму

У четвер долар США продовжив падіння з двотижневого максимуму щодо основних валют, оскільки останні митні заходи президента Дональда Трампа не вплинули на ринки, за винятком Бразилії, де загроза введення 50-відсоткового мита спричинила падіння реала на 2,8% за ніч.

Долар відчув додатковий тиск через різке зниження дохідності американських держоблігацій після успішного аукціону 10-річних облігацій у середу, що пом'якшило побоювання щодо «продажу Америки», які на початку цього року призвели до одночасного розпродажу держоблігацій, долара та акцій на Волл-стріт.

Загалом інвестори були зацікавлені в більш ризикових активах, оскільки найгірші сценарії щодо мит ставали все менш імовірними, що допомогло Nvidia стати першою акцією з оцінкою в 4 трильйони доларів і підняло криптовалюту біткойн до рекордного рівня, трохи нижчого за 112 000 доларів.

Настрої також підтримав протокол останнього засідання Федеральної резервної системи, на якому більшість політиків висловилися за те, що зниження процентних ставок буде доцільним у другій половині року.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних валют, знизився на 0,1% до 97,286, продовживши зниження на 0,2% від середи, того ж дня, коли він піднявся до найвищого рівня з 25 червня на 97,837, перш ніж втратити імпульс.

За винятком Бразилії, в останній серії листів Трампа до торговельних партнерів містилися мита, близькі до тих, що вже були запропоновані в його первинному оголошенні про «День звільнення» 2 квітня, як і в інших листах цього тижня.

Трамп також залишив відкритою можливість продовження терміну після нового кінцевого терміну 1 серпня, якщо країни зроблять переконливі пропозиції.

Спочатку Бразилії було призначено лише базовий збір у розмірі 10%, але Трамп посилався не тільки на торговельні практики, а й на ставлення до колишнього президента Жаїра Болсонару.

Болсонару, який був дружнім з Трампом, коли вони обидва перебували на посаді, судять за звинуваченням у змові з метою перевороту, щоб не допустити нинішнього президента Луїса Інасіо Лулу да Сілву до влади в січні 2023 року.

Реал впав до 5,6047 за долар вперше з 6 червня, а останній курс становив 5,5826 за долар.

«Це нагадує про схильність Трампа до мит як інструменту проти широкого кола скарг, справедливості в торгівлі чи іншого», - написав у дописі для клієнтів Тейлор Нуджент, старший економіст з ринків Національного банку Австралії.

Хоча останні листи не мали значного впливу на ринки за межами Бразилії, Нуджент зазначив, що «більш цікавими є листи, яких ми не бачили, зокрема від Індії, ЄС та Тайваню».

Трамп та інші чиновники останнім часом неодноразово заявляли, що угода з Індією близька, а Європейський Союз також наближається до укладення рамкової угоди.

У четвер євро подорожчав на 0,2% до 1,1747 долара, а фунт стерлінгів - на 0,2% до 1,3612 долара.

Долар подешевшав на 0,3% до 145,84 ієни і на 0,3% до 0,7922 швейцарського франка.

Біткойн піднявся на 0,3% до близько 111 114 доларів, наблизившись до рекордного максимуму, досягнутого за ніч, - 111 988,90 доларів.

«Новий рекорд був досягнутий завдяки поліпшенню настроїв щодо ризику», - написав аналітик IG Тоні Сикамор у записці для клієнтів.

«Хоча просування до нових максимумів ще не викликало того буму, на який сподівався ринок, біткойн має потенціал для подальшого зростання до 120 000 доларів».