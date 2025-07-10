Індекси Волл-стріт зросли, оскільки протоколи ФРС зосереджують увагу на зниженні ставок, а Nvidia досягла позначки в 4 трильйони доларів

Індекси Волл-стріт закрилися в середу на високому рівні, на чолі з технологічним Nasdaq, оскільки Nvidia ненадовго досягла оцінки в 4 трильйони доларів, а протоколи засідання Федеральної резервної системи посилили надії на те, що інфляційний тиск від мит президента Дональда Трампа не завадить зниженню процентних ставок цього року.

Протокол засідання середини червня показав, що більшість представників ФРС заявили, що очікують зниження ставок цього року, а цінові шоки від імпортних податків Трампа, як очікується, будуть «тимчасовими або помірними». Однак на засіданні в кінці липня підтримка зниження ставок була незначною.

У середу вранці Nvidia стала першою в світі компанією, ринкова вартість якої досягла 4 трильйонів доларів, зміцнивши свою позицію як одна з найулюбленіших акцій Волл-стріт, що користується постійним зростанням попиту на технології штучного інтелекту. Акції чіп-компанії завершили середу з ростом на 1,8% і ринковою капіталізацією близько 3,97 трильйона доларів.

Це допомогло підняти індекс Nasdaq, який закрився на рекордно високому рівні.

Хоча побоювання щодо інфляційного тиску, спричиненого митами, не завадили Волл-стріт досягти нових рекордних максимумів минулого тижня, Кріс Закареллі, головний інвестиційний директор Northlight Asset Management, зазначив, що вони змусили ФРС призупинити підвищення процентних ставок.

«Представники ФРС висловили думку, що інфляція в майбутньому буде вищою. Водночас багато або більшість представників висловили думку, що вони очікують зниження процентних ставок в якийсь момент цього року. Ці дві речі не узгоджуються», - сказав Кріс Брігаті, головний інвестиційний директор SWBC, інвестиційної компанії в Сан-Антоніо, Техас. «Можливо, вони починають приділяти трохи більше уваги тому, що відбувається на ринку праці».

Окрім Nvidia, ринок підтримали й інші мегакапіталізовані компанії, зокрема Microsoft Corp, акції якої подорожчали на 1,4%, та Amazon.com, акції якої додали 1,5%.

«Безумовно, існує упередження щодо мегакапіталізованих компаній. ... Певною мірою це втеча до безпеки, але не те, що традиційно вважається безпечною торгівлею», - сказав Кевін Гордон, старший інвестиційний стратег Charles Schwab. «З точки зору торгівлі, це не так, що ви отримуєте велику ясність».

Хоча індекси Волл-стріт в понеділок впали через торговельні потрясіння, з того часу вони стабілізувалися, і аналітики відзначають, що інвестори звикли до звички Трампа погрожувати введенням мит. А з огляду на те, що термін введення останніх мит перенесено на 1 серпня, багато хто робить ставку на те, що переговори допоможуть розрядити торговельну війну.

У середу Трамп надіслав листи семи країнам, в яких закликав встановити мита в розмірі 30% для Алжиру, Іраку, Лівії та Шрі-Ланки, 25% для Брунею та Молдови і 20% для Філіппін. Європейський Союз заявив, що найближчими днями може досягти попередньої торговельної угоди з США.

У вівторок Трамп посилив свою торговельну офензиву, оголосивши про введення 50% мита на мідь і пообіцявши ввести давно обіцяні мита на напівпровідники та фармацевтичні препарати. У понеділок Трамп наніс удар по 14 торговельних партнерах, включаючи Японію та Південну Корею, новою хвилею попереджень про введення мит.

«Ринок стає дещо байдужим до поганих новин про мита. ... Протягом трьох місяців спостерігалося конструктивне зростання, і ситуація не була такою вже й поганою, тому ринок вважає, що, можливо, ми зможемо подолати ці мита», - сказав Брігаті з SWBC.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 217,54 пункти, або 0,49%, до 44 458,30, S&P 500 піднявся на 37,74 пункти, або 0,61%, до 6263,26, а Nasdaq Composite піднявся на 192,87 пункти, або 0,95%, до 20 611,34.

Вісім з 11 основних галузей індексу S&P 500 продемонстрували зростання, на чолі з комунальними послугами, які подорожчали на 1%, і технологіями, які подорожчали на 0,9%. Споживчі товари першої необхідності, які часто вважаються більш захищеною галуззю, зазнали найбільших втрат, знизившись на 0,6%.

Після рекордного закриття S&P 500 і Nasdaq минулого тижня, підтриманого несподівано сильним звітом про зайнятість, інвестори звертають свою увагу на початкові заявки на допомогу з безробіття в четвер, щоб отримати наступний імпульс на ринку праці.

Серед окремих акцій, AES Corp піднялася на 19,8% після того, як Bloomberg повідомив, що енергопостачальник розглядає різні варіанти, включаючи продаж.

Акції Boeing зросли на 3,7%, оскільки Susquehanna підвищила цільову ціну після того, як у вівторок авіабудівник повідомив, що поставки літаків у червні зросли на 27% у річному вимірі.

Акції UnitedHealth Group впали на 1,6% після того, як Wall Street Journal повідомив, що Міністерство юстиції США розслідує, як страхова компанія розгортала лікарів і медсестер для збору діагнозів, що збільшували її виплати за програмою Medicare.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,17 до 1, де було 280 нових максимумів і 39 нових мінімумів.

На Nasdaq 2988 акцій подорожчали, а 1551 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,93 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 20 нових 52-тижневих максимумів і шість нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 72 нових максимуми та 44 нових мінімуми.

На біржах США було продано 18,10 мільярда акцій порівняно із середнім показником 18,35 мільярда акцій за останні 20 сесій.