Долар досяг найвищого рівня за два тижні щодо єни на тлі загострення торговельної війни

У середу долар зміцнився до найвищого за два тижні рівня щодо єни, оскільки президент США Дональд Трамп пообіцяв нові торговельні заходи після оголошення 25-відсоткових мит на Японію та інших торговельних партнерів.

У вівторок долар зміцнився проти основних валют після останніх погроз Трампа щодо введення мит, які тепер мають набути чинності 1 серпня, але пізніше він заявив, що готовий продовжити термін, якщо країни зроблять відповідні пропозиції.

На початку торгового дня в Азії Трамп заявив у соціальних мережах, що в середу будуть опубліковані оголошення щодо «щонайменше 7 країн, пов'язаних з торгівлею», не уточнюючи, чи будуть ці оголошення стосуватися угод або листів з поясненням умов мит.

Індекс долара, який вимірює курс долара щодо шести основних валют, все ще знизився більш ніж на 6% з 2 квітня, коли Трамп оголосив про введення взаємних мит «Дня визволення», що спричинило падіння ринків і згодом було в основному відкладено, щоб дати час для укладення двосторонніх торговельних угод.

«Друга реакція ринку на оголошення про взаємні мита була насправді негативною для долара, оскільки вважалося, що ці дії завдадуть США стільки ж або навіть більше шкоди, ніж іншим країнам», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

«Це змушує ринки утримуватися від прийняття певної позиції щодо того, як це може розвиватися, враховуючи, що невизначеність все ще панує», - додав він.

Додаючи до торговельних потрясінь, Трамп заявив, що введе 50-відсоткове мито на імпорт міді і незабаром запровадить давно обіцяні мита на напівпровідники та фармацевтичні препарати.

Європейський Союз не отримає листа про мита і може отримати звільнення від базової ставки США в розмірі 10%, повідомили Reuters джерела в ЄС, обізнані з цим питанням.

Японія, яка залежить від експорту, виділяється серед основних торговельних партнерів США тим, що вона далека від угоди, а її валюта зазнала значних втрат у міру того, як час спливає. Кілька раундів переговорів не привели до прориву, і японські політики все більше зосереджуються на важливих майбутніх виборах.

Спекуляції про те, що опозиційні партії отримають місця в верхній палаті парламенту і будуть наполягати на додаткових фіскальних стимулах, призвели до падіння японських державних облігацій (JGB) цього тижня, що спричинило стрибок довгострокових дохідностей.

«Переговори, здається, зайшли в глухий кут через захист японського ринку рису, і важко уявити, що японці поступляться в цьому питанні», - написав аналітик IG Тоні Сикамор у дописі для клієнтів. «Зростання курсу валютної пари також підтримало п'ятий день зростання дохідності в США і різке зростання дохідності JGB на тлі побоювань щодо фіскальної політики напередодні виборів в Японії 20 липня».

Очікується, що міністр фінансів США Скотт Бессент, який був ключовим учасником торгових переговорів з Токіо, відвідає Всесвітню виставку 2025 року в Осаці, Японія, наприкінці цього місяця, що потенційно відкриє двері для подальших переговорів.

Долар піднявся на 0,4% до 147,12 єни, після досягнення 147,19, найсильнішого рівня з 23 червня. Євро втратив 0,2% до 1,1706 долара.

Індекс долара піднявся на 0,1%, зростаючи третій день поспіль. Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,3569 долара, знизившись на 0,2%.

Австралійський долар знизився на 0,2% до 0,6517 долара після стрибка на 0,6% у вівторок. Новозеландський долар торгувався на рівні 0,5984 долара, знизившись на 0,2%.