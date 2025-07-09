Азіатські акції коливаються на тлі побоювань щодо мит Трампа та неоднозначних даних про інфляцію в Китаї

Більшість азіатських акцій у середу коливалися в діапазоні від стабільного до низького рівня, оскільки інвестори залишалися невпевненими щодо повного обсягу торгових мит президента США Дональда Трампа, а також через неоднозначні дані про інфляцію в Китаї.

Азіатські ринки рухаються в низький позиції, після торгів на Волл-стріт, яка продемонструвала стриману нічну сесію, оскільки Трамп погрожував ввести нові торгові мита, цього разу на імпорт міді та фармацевтичних препаратів. Погроза Трампа пролунала після того, як він почав надсилати листи провідним економікам, в яких викладав тарифи США на їх імпорт.

Ф'ючерси на S&P 500 залишалися стабільними на азіатських торгах.

Регіональні ринки також були здивовані тим, що Резервний банк Австралії у вівторок не знизив ставки, як очікувалося, і австралійські акції продовжили падіння.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite піднялися приблизно на 0,2% кожен, тоді як індекс Hang Seng у Гонконзі впав приблизно на 0,9%.

Урядові дані, опубліковані в середу, показали, що інфляція за індексом споживчих цін у Китаї в червні дещо покращилася, перевершивши очікування, але все ще залишаючись відносно помірною.

Хоча споживча інфляція в червні отримала певну підтримку від урядових субсидій та акцій електронної комерції, аналітики Capital Economics очікують, що цей імпульс зникне в найближчі місяці.

Інфляція за індексом цін виробників знизилася більше, ніж очікувалося, і продемонструвала 33-й місяць скорочення поспіль. Цей показник також був найнижчим з липня 2023 року.

Дані про інфляцію, опубліковані в середу, показали, що дефляційна тенденція в Китаї все ще залишається в силі, незважаючи на зусилля Пекіна щодо підтримки внутрішнього споживання. Місцеві виробники також борються з низьким зовнішнім попитом на тлі відносно високих мит США на товари з цієї країни.

У вівторок Китай попередив США про небезпеку поновлення торговельної війни між двома країнами, особливо з огляду на те, що Трамп посилив свою риторику щодо мит цього тижня.

Широкі азіатські ринки в середу рухалися в вузькому діапазоні, оскільки трейдери прагнули отримати більше ясності щодо планів Трампа стосовно мит. У понеділок президент опублікував листи, в яких виклав плани щодо введення високих мит проти декількох азіатських економік, хоча він також переніс дату введення мит з 9 липня на 1 серпня.

Це породило певні надії на укладення торговельних угод з Вашингтоном, хоча перспективи все ще залишаються неясними.

У середу південнокорейський KOSPI зріс на 0,2%, а японський TOPIX - на 0,3%, тоді як Nikkei 225 торгувався без змін.

Австралійський ASX 200 впав на 0,3%, оскільки загроза Трампа щодо мит на мідь чинила тиск на місцеві акції гірничодобувних компаній. Австралійські акції також були потрясені несподіваним рішенням РБА залишити процентні ставки без змін, всупереч загальним очікуванням ринку щодо зниження на 25 базисних пунктів.

Індекс Straits Times Сінгапуру зріс на 0,2%, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індійський індекс Nifty 50 вказували на стабільний відкриття. Індія не була згадана в першій партії листів Трампа про мита, що породило надії на швидке укладення торговельної угоди між Вашингтоном і Нью-Делі.