Акції на Волл-стріт знизилися, оскільки інвестори чекають на ясність щодо мит

Індекс S&P 500 завершив нестабільну сесію у вівторок незначним зниженням, оскільки інвестори чекали на ясність щодо торговельної політики США після того, як останні погрози президента Дональда Трампа щодо мит послабили надії на переговори з деякими торговельними партнерами.

Акції на Волл-стріт різко подешевшали в понеділок після того, як Трамп попередив про введення з серпня нових мит на товари з ключових торговельних партнерів, таких як Японія і Південна Корея, а також з ряду менших країн.

У вівторок коливання американських індексів були менш вираженими, ніж на попередній сесії, але базовий індекс S&P 500 і технологічний Nasdaq протягом сесії коливалися між червоним і зеленим кольорами, оскільки інвестори чекали на новини щодо мит.

Трамп, здається, розширив свою глобальну торговельну війну, оголосивши у вівторок, що він введе 50-відсоткове мито на імпорт міді, а також зазначив, що незабаром будуть введені давно обіцяні мита на напівпровідники та фармацевтичні препарати.

Президент США заявив, що торговельні переговори з Європейським Союзом і Китаєм проходять успішно, але додав, що він за кілька днів надішле листа про введення мит до ЄС.

«Схоже, ринки чекають, щоб видихнути», поки інвестори чекають на нові новини про мита, сказала Керол Шлейф, головний ринковий стратег BMO Private Wealth у Міннеаполісі, штат Міннесота.

«Той факт, що ринки тримаються досить міцно, все ще перебуваючи за крок від історичних максимумів, свідчить про те, що інвестори готові дати заголовкам преси перевагу сумніву», - сказала вона.

І хоча інвестори чекають на початок сезону звітності за другий квартал в середині липня, вони, ймовірно, відчувають полегшення від ухвалення минулого тижня плану витрат уряду США, що включає деякі сприятливі для бізнесу податкові заходи, за словами Шлейф.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 165,60 пунктів, або 0,37%, до 44 240,76, S&P 500 втратив 4,46 пункту, або 0,07%, до 6225,52, а Nasdaq Composite набрав 5,95 пункту, або 0,03%, до 20 418,46.

Серед 11 основних галузевих груп S&P 500 лише п'ять продемонстрували зростання. Найбільше зростання продемонстрував енергетичний індекс, який піднявся на 2,72%, тоді як більш захищені сектори споживчих товарів та комунальних послуг впали більш ніж на 1% за день.

Хоча інвестори були обережними у своїх діях щодо великих акцій, індекс малих компаній Russell 2000 продемонстрував кращі результати, піднявшись на 0,66%.

Обережна реакція ринку на новини про торгівлю контрастувала з бурхливою волатильністю, яка розгорілася після оголошення Трампом 2 квітня про введення мит «Дня визволення», що призвело до різкого падіння Nasdaq, підтвердивши ведмежий ринок, і спричинило корекцію Dow і S&P 500.

З того часу Уолл-стріт відновилася і повернула втрачені позиції, а Nasdaq і S&P 500 минулого тижня досягли нових рекордних максимумів, оскільки позитивний звіт про стан ринку праці допоміг розвіяти побоювання щодо рецесії.

BofA Global Research і Goldman Sachs підвищили свої цільові показники на кінець року для індексу S&P 500, в основному завдяки зменшенню політичної невизначеності, стійким корпоративним прибуткам і потенційному зниженню процентних ставок.

Протокол червневого засідання ФРС з питань встановлення процентних ставок планується опублікувати в середу, що, можливо, дасть більше ясності щодо того, коли центральний банк може відновити цикл пом'якшення політики.

Серед акцій мегакапіталізації Tesla подорожчала на 1,3% після того, як у понеділок її акції зафіксували найрізкіше одноденне падіння приблизно за місяць.

Серед інших окремих акцій американська мідна компанія Freeport-McMoRan, схоже, виграла від ідеї введення високих імпортних мит на метал, і її акції подорожчали на 2,5%.

Moderna стала найбільшим відсотковим виграшем S&P 500, підскочивши на 8,8% після того, як провідні медичні організації подали позов проти міністра охорони здоров'я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб, стверджуючи, що поточна політика щодо вакцини проти COVID-19 становить загрозу для громадського здоров'я.

Акції сонячних енергетичних компаній впали після того, як у понеділок Трамп доручив федеральним агентствам посилити положення закону One Big Beautiful Bill Act, який скасовує або змінює податкові пільги для проектів у сфері сонячної та вітрової енергетики.

Акції SunRun впали на 11,4%, Enphase Energy - на 3,6%, а SolarEdge Technologies - на 1%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,51 до 1, де було зафіксовано 156 нових максимумів і 25 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 2797 акцій подорожчали, а 1669 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,68 до 1.

S&P 500 зафіксував 17 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 83 нових максимуми і 51 новий мінімум.

На американських біржах було продано 17,03 млрд акцій порівняно з 18,31 млрд у середньому за останні 20 сесій.