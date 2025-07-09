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Мінфін розмістив ОВДП на ₴16,6 мільярда

23:43 08.07.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 8 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,6 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

«Мінфін розмістив ОВДП на 16,6 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,8 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 1,5 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року; 5,1 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,5 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 169 млн євро під 3,24% з погашенням через 1 рік.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону82*83
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000235865		Дорозміщення
UA4000236228
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 08.07.2025 08.07.2025
Дата оплати за придбані облігації 09.07.2025 09.07.2025
Дата оплати відсотків 17.09.2025 10.09.2025
Дата оплати відсотків 18.03.2026 11.03.2026
Дата оплати відсотків 16.09.2026 09.09.2026
Дата оплати відсотків  10.03.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 434 609
Дата погашення 16.09.2026 10.03.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 702 290 000 1 416 900 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 702 290 000 1 416 900 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11 734 327 000 2 505 556 000
Кількість поданих заявок, шт. 20 10
Кількість задоволених заявок, шт. 20 10
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10
Надходження до бюджету 1 786 654 168.38 1 494 993 252.18

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону8485*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000235782		Дорозміщення
UA4000235576
(Ном. в ін.вал. EUR)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000
Дата розміщення 08.07.2025 08.07.2025
Дата оплати за придбані облігації 09.07.2025 09.07.2025
Дата оплати відсотків 03.12.2025 01.01.2026
Дата оплати відсотків 03.06.2026 02.07.2026
Дата оплати відсотків 02.12.2026 
Дата оплати відсотків 02.06.2027 
Дата оплати відсотків 01.12.2027 
Дата оплати відсотків 31.05.2028 
Дата оплати відсотків 29.11.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 89.00 15.80
Номінальний рівень дохідності, % 17.80 3.16
Термін обігу (днів) 1 239 358
Дата погашення 29.11.2028 02.07.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 7 241 696 000 168 920 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 168 920 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 17 495 243 000 368 920 000
Кількість поданих заявок, шт. 29 46
Кількість задоволених заявок, шт. 29 46
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 3.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 3.00
Встановлена дохідність, % 17.80 3.25
Середньозважена дохідність, % 17.80 3.24
Надходження до бюджету 5 082 732 073.84 168 892 469.48

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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