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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Мінфін розмістив ОВДП на ₴16,6 мільярда
Міністерство фінансів України 8 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,6 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
«Мінфін розмістив ОВДП на 16,6 млрд грн», - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,8 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 1,5 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року; 5,1 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,5 року.
Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 169 млн євро під 3,24% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|82*
|83
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000235865
|Дорозміщення
UA4000236228
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|08.07.2025
|08.07.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|09.07.2025
|09.07.2025
|Дата оплати відсотків
|17.09.2025
|10.09.2025
|Дата оплати відсотків
|18.03.2026
|11.03.2026
|Дата оплати відсотків
|16.09.2026
|09.09.2026
|Дата оплати відсотків
|10.03.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|434
|609
|Дата погашення
|16.09.2026
|10.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 702 290 000
|1 416 900 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 702 290 000
|1 416 900 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|11 734 327 000
|2 505 556 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|20
|10
|Кількість задоволених заявок, шт.
|20
|10
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|1 786 654 168.38
|1 494 993 252.18
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|84
|85*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000235782
|Дорозміщення
UA4000235576
(Ном. в ін.вал. EUR)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|08.07.2025
|08.07.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|09.07.2025
|09.07.2025
|Дата оплати відсотків
|03.12.2025
|01.01.2026
|Дата оплати відсотків
|03.06.2026
|02.07.2026
|Дата оплати відсотків
|02.12.2026
|Дата оплати відсотків
|02.06.2027
|Дата оплати відсотків
|01.12.2027
|Дата оплати відсотків
|31.05.2028
|Дата оплати відсотків
|29.11.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|89.00
|15.80
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.80
|3.16
|Термін обігу (днів)
|1 239
|358
|Дата погашення
|29.11.2028
|02.07.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|7 241 696 000
|168 920 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|168 920 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|17 495 243 000
|368 920 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|29
|46
|Кількість задоволених заявок, шт.
|29
|46
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|3.25
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|3.00
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|3.25
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|3.24
|Надходження до бюджету
|5 082 732 073.84
|168 892 469.48
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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