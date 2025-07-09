Мінфін розмістив ОВДП на ₴16,6 мільярда

Міністерство фінансів України 8 липня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,6 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

«Мінфін розмістив ОВДП на 16,6 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,8 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 1,5 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року; 5,1 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,5 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 169 млн євро під 3,24% з погашенням через 1 рік.



