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АНАЛІТИКА

Долар перейшов до зростання в парі з фунтом, прискорив підйом до єни

15:51 08.07.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США слабко знижується в парі з євро, зростає до фунта стерлінгів і японської єни на тлі новин про імпортні мита в США.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,05%.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп повідомив 14 країнам про введення нових мит на імпорт з 1 серпня. Зокрема, мито на поставки з Японії та Південної Кореї становитиме 25%, з Малайзії, Казахстану та ПАР - 30%.

Тим часом під час заходу в Білому домі Трамп заявив журналістам, що рішення про введення мита на імпорт з низки країн до США з 1 серпня "остаточне, але не на 100%".

Європейський союз ще не отримував від Вашингтона повідомлення про мита і продовжує переговори про укладення торговельної угоди.

Євро за даними на 14:57 EET коштує $1,1724 порівняно з $1,1709 на закриття торгів у понеділок, євро додає близько 0,1%.

Фунт стерлінгів знижується на 0,2% і торгується на рівні $1,3577 порівняно з $1,3601 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни піднімається на 0,3% і становить 146,56 єни проти 146,08 єни наприкінці попередніх торгів.

Тим часом австралійський долар до долара США зміцнюється на 0,8%, до $0,6541, на новині, що Резервний банк Австралії (RBA) несподівано для ринку зберіг ключову процентну ставку на рівні 3,85%. Аналітики в середньому очікували її зниження на 25 базисних пунктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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