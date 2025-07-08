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АНАЛІТИКА

Європейські акції слабо змінюються у вівторок

12:52 08.07.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки у вівторок, інвестори оцінюють ситуацію з імпортними митами в США.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:01 EET підвищився на 0,09% - до 543,03 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,14%, німецький DAX - 0,08%, іспанський IBEX 35 - 0,01%. Тим часом французький CAC 40 втратив 0,15%, італійський FTSE MIB - 0,07%,

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп повідомив 14 країнам про введення нових мит на імпорт з 1 серпня. Зокрема, мито на поставки з Японії та Південної Кореї становитиме 25%, з Малайзії, Казахстану та ПАР - 30%.

Тим часом, під час заходу в Білому домі Трамп заявив журналістам, що рішення про введення мит на імпорт з низки країн до США з 1 серпня "остаточне, але не на 100%".

Європейський союз ще не отримував від Вашингтона повідомлення про мита і продовжує переговори про укладення торговельної угоди.

Тим часом обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники в травні скоротився на 1,4% відносно попереднього місяця - до мінімальних за чотири місяці 129,4 млрд євро. Опитані Trading Economics аналітики прогнозували скорочення експорту на 0,2%.

Обсяг імпорту зменшився на 3,8%, до 111,1 млрд євро, оновивши мінімум за п'ять місяців.

Профіцит балансу зовнішньої торгівлі Німеччини в травні зріс до 18,4 млрд євро з 15,7 млрд євро у квітні.

Ринкова вартість Telenor опускається на 0,3% на новині, що норвезька телекомунікаційна компанія купує місцевий бізнес у сфері високошвидкісного оптоволоконного зв'язку у GlobalConnect за $592 млн.

Капіталізація провідних енергетичних компаній Європи зростає, включно із BP Plc (на 0,7%), Shell (на 0,6%) і TotalEnergies (на 0,2%).

Акції бельгійської біотехнологічної компанії ArgenX зростають на 0,3% після того, як аналітики Deutsche Bank поліпшили рекомендацію для них до "купувати" з "тримати".

Лідерами зростання у зведеному європейському індексі виступають акції шведської інвестфірми Kinnevik, що дорожчають на 5%, лідерами зниження - папери норвезького виробника вітрогенераторів Vestas Wind Systems, що дешевшають на 2,9%.

У Франкфурті акції Commerzbank дорожчають більш ніж на 2%, Fresenius і Fresenius Medial Care - дешевшають більш ніж на 1,4%. У Парижі папери Pernod Ricard, Capgemini і Teleperformance піднімаються в ціні більш ніж на 2%, капіталізація Hermes знижується на 1,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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