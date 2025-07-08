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Українці стали більше побоюватися зростання курсу долара
09:20 08.07.2025 |
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у травні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 0,2 пункти та становить 79,3 п. Серед складових індикатора значущої динаміки не спростерігалося.
У травні 2025 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 79,3 п., що на 0,2 п. нижче за показник квітня.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 60,3 п., що на 0,5 п. вище за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 0,9 п. та становить 54,8 п.;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 1,9 п. та становить 65,8 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зріс на 0,1 п. та складає 92 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 90,5 п., що на 1,8 п. нижче за рівень цього показника у квітні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 2,1 п. та складає 78,4 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) знизився на 0,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 107 п.
У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 0,1 п. та складає 121 п. Індекс інфляційних очікувань знизився на 2,5 п. та складає 180,8 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 11,1 п. та складає 139,3 п.
«У травні 2025 року без значимих змін у споживчих настроях населення України. Після певного падіння у квітні 2025 року, індекс та його складові лишаються стабільними. Єдина значима зміна - підвищення індексу девальваційних очікувань, населення України очікує зростання курсу долара впродовж найближчих трьох місяців.» - коментують аналітики Info Sapiens.
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