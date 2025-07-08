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Чиста купівля населенням валюти у червні-2025 підросла до $0,28 млрд

09:15 08.07.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяги купівлі населенням України валюти у червні-2025 перевищили обсяги її продажу на $0,28 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,25 млрд у травні цього року та $0,97 млрд у червні торік.

Згідно із даними НБУ на його сайті, порівняно із травнем купівля готівкової валюти збільшилася на $11,6 млн - до $1 млрд 796,1 млн, тоді як продаж скоротився на $30,2 млн - до $1 млрд 474,2 млн.

Нацбанк уточнив, що безпосередньо готівкових доларів населення купило у червні на $56,5 млн менше, аніж у травні - $1 млрд 158,3 млн, а придбало на $41,9 млн менше - $1 млрд 114,7 млн.

Водночас купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті у червні на $62,5 млн - до $577,2 млн, тоді як продаж - всього на $6,2 млн, до $301,2 млн.

Щодо безготівкової валюти, то у червні купівля її населенням зменшилася на $11,0 млн - до $307,5 млн, тоді як продаж підріс на $3,4 млн - до $347,3 млн, що збільшило позитивне сальдо на цьому ринку до $39,7 млн.

Щодо операцій клієнтів банків з безготівковою валютою, то у червні порівняно із травнем спостерігалося зниження як купівлі, так і продажу: купівля скоротилася на $181,9 млн - до $8 млрд 371,3 млн, тоді як продаж - на $244,8 млн, до $6 млрд 349,8 млн.

Операції між банками, порівняно із травнем, у червні зросли на $221,8 млн - до $6 млрд 255,2 млн.

Щодо червня 2024 року, то купівля безготівкової валюти клієнтами банків зросла на $175,6 млн, тоді як продаж скоротився на $411,2 млн. Водночас операції між банками зросли на $614,0 млн.

На готівковому валютному ринку у червні курс гривні суттєво не змінився порівняно із травнем, а офіційний курс гривні ослаб всього на 11 коп. - до 41,64 грн/$1. Червень характеризувався дуже близькими значеннями готівкового та безготівкового курсу, і в окремі дні долар на готівковому ринку коштував дешевше.

Водночас через падіння долара на світовому валютному ринку євро в червні в Україні знову суттєво подорожчав, наприклад, за офіційним курсом - на 1,98 грн, до 48,78 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанка в червні збільшилися до $2,961 млрд з $2,923 млрд у травні цього року, але це трохи менше $2,986 млрд у червні минулого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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