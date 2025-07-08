Золото утримує позиції, оскільки інвестори оцінюють нові митні пропозиції США

У вівторок ціни на золото майже не змінилися, опинившись між попитом на прихисток після нових митних пропозицій президента США Дональда Трампа для Японії, Південної Кореї та інших країн, і зростанням прибутковості казначейських облігацій, яке обмежило будь-який висхідний імпульс.

Спотове золото знизилось на 0,1% до $3 330,71 за унцію станом на 0434 за Гринвічем. Ф'ючерс на американське золото був стабільним на рівні $3 340,70.

У понеділок Трамп почав повідомляти торговим партнерам, що з 1 серпня почнуть діяти різко вищі мита США, що знаменує собою новий етап торгової війни, яку він розпочав на початку цього року, встановивши мита на товари з Японії та Південної Кореї на рівні 25%.

За словами Трампа, крайній термін введення мит - 1 серпня - є твердим, додавши, що він розгляне можливість відтермінування, якщо країни внесуть свої пропозиції.

"Взаємні мита" були обмежені на рівні 10% до 9 липня, щоб дати можливість для переговорів, але поки що було досягнуто домовленостей лише з Великою Британією та В'єтнамом.

«Трейдери виглядають відносно незворушними через митні листи Трампа, і оскільки попит на активи-прихистки на даний момент в основному стримується, золото все ще просто вичікує, чекаючи на потенційний прорив», - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер.

Більш висока прибутковість облігацій і стійкість азіатських ринків до митних змін стримують потенціал зростання золота в найближчому майбутньому, додав Уотерер.

Прибутковість 10-річних облігацій США коливається біля двотижневого максимуму. Більш висока прибутковість збільшує альтернативну вартість зберігання не прибуткових злитків.

Тим часом Китай застеріг адміністрацію Трампа від розпалювання торгової напруженості шляхом відновлення мит на свої товари наступного місяця і пригрозив вжити заходів у відповідь країнам, які укладуть угоди з США, щоб виключити Китай з ланцюжків поставок.

Мита Трампа розпалили інфляційні побоювання, ще більше ускладнивши шлях Федерального резерву до зниження процентних ставок.

Протокол червневого засідання ФРС, яке має відбутися в середу, повинен дати більше підказок щодо перспектив політики центрального банку.

Спотове срібло додало 0,1% до $36,77 за унцію, платина подешевшала на 0,2% до $1,367,34, а паладій виріс на 0,2% до $1,113,06.

