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Єна падає після того, як Трамп ввів 25% мита на Японію
08:14 08.07.2025 |
У вівторок єна значно впала, а долар залишився стабільним після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї в рамках останнього етапу своєї хаотичної торговельної війни.
У понеділок Трамп почав повідомляти торгових партнерів - від потужних постачальників, таких як Японія і Південна Корея, до дрібних гравців - про те, що з 1 серпня будуть введені значно вищі мита США. Пізніше він заявив, що готовий відтермінувати дії мит, якщо країни зроблять відповідні пропозиції.
Це оголошення похитнуло настрої інвесторів, в результаті чого японська єна і південнокорейська вона за ніч впали приблизно на 1%.
Обидві валюти залишалися під тиском на початку вівторка, а єна впала до двотижневого мінімуму 146,44 за долар. Вон зріс на 0,4% до 1370,20 за долар.
Інвестори розпочали тиждень у великій розгубленості щодо планів Трампа стосовно мит напередодні початкового терміну 9 липня. Хоча нова дата 1 серпня дає короткий перепочинок, перспективи залишаються невизначеними, а глобальні економічні проблеми зберігаються.
«Все ще існує велика невизначеність щодо того, на якому рівні врешті-решт зупиняться митні ставки і які країни отримають які ставки, тому невизначеність щодо світової економіки залишається високою, і це буде тримати інвесторів у напрузі найближчим часом», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
«Це лише початок, і ми напевно отримаємо більше заголовків у найближчі дні».
Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба заявив у вівторок, що Японія продовжить переговори зі США з метою укладення торговельної угоди, яка буде вигідною для обох країн.
Південна Корея заявила, що планує активізувати торговельні переговори зі США і розглядає план Трампа щодо введення 25-відсоткового мита з 1 серпня як фактичне продовження пільгового періоду на введення взаємних мит.
Тим часом інші валюти у вівторок дещо зміцнилися після падіння на попередній сесії, коли долар відновився.
Євро подорожчав на 0,27% до 1,1741 долара після падіння на 0,67% у понеділок, а фунт стерлінгів зріс на 0,17% до 1,3626 долара.
Європейський Союз не отримає листа від Сполучених Штатів із зазначенням вищих мит, повідомили Reuters у понеділок джерела в ЄС, обізнані з цим питанням, і розглядає можливі винятки з базового мита США в розмірі 10%.
Щодо кошика валют, долар майже не змінився і склав 97,40, зберігши більшу частину своїх прибутків від понеділка, коли він зріс на 0,5%.
Австралійський долар востаннє торгувався на 0,32% вище на рівні 0,6513 долара, впавши на 0,9% на попередній сесії через погіршення апетиту до ризику.
Новозеландський долар піднявся на 0,22% до 0,6015 долара, частково компенсувавши падіння на 0,8% в понеділок.
Резервний банк Австралії оголосить своє рішення щодо ставки пізніше у вівторок, і очікується, що центральний банк знову знизить ставку через уповільнення інфляції та сповільнення економіки.
«З огляду на постійно мінливий баланс ризиків і підвищену невизначеність, яку це створює для найму та інвестицій в австралійську економіку, очікується, що РБА продовжить знижувати ставки», - сказав Карл Анг, аналітик з фіксованого доходу в MFS Investment Management.
«Базовим сценарієм для цього циклу зниження ставок РБА залишається кінцева ставка на рівні 3,1% на початок 2026 року».
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