Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єна падає після того, як Трамп ввів 25% мита на Японію

08:14 08.07.2025 |

Фінанси

 

У вівторок єна значно впала, а долар залишився стабільним після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї в рамках останнього етапу своєї хаотичної торговельної війни.

У понеділок Трамп почав повідомляти торгових партнерів - від потужних постачальників, таких як Японія і Південна Корея, до дрібних гравців - про те, що з 1 серпня будуть введені значно вищі мита США. Пізніше він заявив, що готовий відтермінувати дії мит, якщо країни зроблять відповідні пропозиції.

Це оголошення похитнуло настрої інвесторів, в результаті чого японська єна і південнокорейська вона за ніч впали приблизно на 1%.

Обидві валюти залишалися під тиском на початку вівторка, а єна впала до двотижневого мінімуму 146,44 за долар. Вон зріс на 0,4% до 1370,20 за долар.

Інвестори розпочали тиждень у великій розгубленості щодо планів Трампа стосовно мит напередодні початкового терміну 9 липня. Хоча нова дата 1 серпня дає короткий перепочинок, перспективи залишаються невизначеними, а глобальні економічні проблеми зберігаються.

«Все ще існує велика невизначеність щодо того, на якому рівні врешті-решт зупиняться митні ставки і які країни отримають які ставки, тому невизначеність щодо світової економіки залишається високою, і це буде тримати інвесторів у напрузі найближчим часом», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Це лише початок, і ми напевно отримаємо більше заголовків у найближчі дні».

Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба заявив у вівторок, що Японія продовжить переговори зі США з метою укладення торговельної угоди, яка буде вигідною для обох країн.

Південна Корея заявила, що планує активізувати торговельні переговори зі США і розглядає план Трампа щодо введення 25-відсоткового мита з 1 серпня як фактичне продовження пільгового періоду на введення взаємних мит.

Тим часом інші валюти у вівторок дещо зміцнилися після падіння на попередній сесії, коли долар відновився.

Євро подорожчав на 0,27% до 1,1741 долара після падіння на 0,67% у понеділок, а фунт стерлінгів зріс на 0,17% до 1,3626 долара.

Європейський Союз не отримає листа від Сполучених Штатів із зазначенням вищих мит, повідомили Reuters у понеділок джерела в ЄС, обізнані з цим питанням, і розглядає можливі винятки з базового мита США в розмірі 10%.

Щодо кошика валют, долар майже не змінився і склав 97,40, зберігши більшу частину своїх прибутків від понеділка, коли він зріс на 0,5%.

Австралійський долар востаннє торгувався на 0,32% вище на рівні 0,6513 долара, впавши на 0,9% на попередній сесії через погіршення апетиту до ризику.

Новозеландський долар піднявся на 0,22% до 0,6015 долара, частково компенсувавши падіння на 0,8% в понеділок.

Резервний банк Австралії оголосить своє рішення щодо ставки пізніше у вівторок, і очікується, що центральний банк знову знизить ставку через уповільнення інфляції та сповільнення економіки.

«З огляду на постійно мінливий баланс ризиків і підвищену невизначеність, яку це створює для найму та інвестицій в австралійську економіку, очікується, що РБА продовжить знижувати ставки», - сказав Карл Анг, аналітик з фіксованого доходу в MFS Investment Management.

«Базовим сценарієм для цього циклу зниження ставок РБА залишається кінцева ставка на рівні 3,1% на початок 2026 року».
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7975
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 49,0285
  0,0925
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7950  0,02 0,06 41,8150  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес