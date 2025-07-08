Волл-стріт впала через побоювання щодо мит. Політичні плани Маска вдарили по Tesla

Основні індекси Волл-стріт закрилися різким падінням у понеділок після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення високих мит проти Японії, Південної Кореї та інших торговельних партнерів, а акції Tesla впали після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив, що створює нову політичну партію в США.

Індекси поглибили втрати після того, як Трамп оголосив про введення мит на імпорт з Японії та Південної Кореї, які мають набути чинності 1 серпня. Акції ще більше похитнулися в другій половині дня, коли він оголосив про введення високих мит на Малайзію, Казахстан, Південну Африку, Лаос і М'янму.

Минулого тижня індекси Nasdaq і S&P 500 завершили три сесії з рекордними значеннями. Останній рекорд був встановлений у четвер після оприлюднення позитивного звіту про ринок праці.

«Ринки сигналізували нам, що пік ризику введення мит вже позаду, але повернення мит на перший план викликає певну нервозність», - сказала Емілі Роланд, співголова інвестиційної стратегії Manulife John Hancock Investments у Бостоні. «Інвестори досягли періоду піднесення на ринках, і ми трохи відступили від цього».

Але інвестори, ймовірно, сподіваються, що ці оголошення не є остаточними, сказала вона: «Така схема була і раніше: спочатку оголошували про введення штрафних мит, а потім трохи відступали. Це, безумовно, може бути наступним етапом цих переговорів».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 422,17 пункти, або 0,94%, до 44 406,36, S&P 500 втратив 49,37 пункту, або 0,79%, до 6229,98, а Nasdaq Composite втратив 188,59 пункту, або 0,91%, до 20 412,52.

Найбільший тиск на S&P 500 чинили акції виробника електромобілів Tesla, які впали на 6,8% після того, як генеральний директор Маск оголосив про створення нової політичної партії під назвою «Американська партія», що ще більше загострило його конфлікт з Трампом. Це було найбільше денне падіння Tesla з 5 червня і найнижчий рівень закриття з того дня.

Інвестори також очікували інших торгових оголошень США після того, як Трамп заявив у неділю, що США знаходяться на порозі укладення кількох угод і до 9 липня повідомлять інші країни про підвищення мит, які набудуть чинності 1 серпня.

У понеділок Трамп пригрозив додатковим 10-відсотковим митом країнам, які приєдналися до «антиамериканської політики» групи БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка.

На початку квітня фондові індекси зазнали різкої волатильності після того, як 2 квітня Трамп оголосив про базову ставку мита в розмірі 10% для більшості країн і додаткові мита в розмірі до 50%, а потім через кілька днів оголосив про 90-денну паузу.

На початку квітня Nasdaq підтвердив ведмежий ринок або падіння на 20% від свого недавнього рекорду, тоді як S&P 500 ледь уникнув ведмежого ринку. Обидва індекси повернулися до рекордних рівнів наприкінці червня.

У понеділок 9 з 11 основних галузей S&P 500 втратили позиції. Найбільше впали споживчі товари дискреційного попиту (на 1,25%) та енергетика (на 1,04%). Єдиними секторами, що продемонстрували зростання, були сектори оборони, комунальні послуги (на 0,17%) та товари повсякденного попиту (на 0,11%).

Акції WNS Holdings підскочили на 14,3% після того, як французька ІТ-компанія Capgemini погодилася купити аутсорсингову компанію за 3,3 млрд доларів готівкою.

Митна політика Трампа посилила побоювання щодо інфляції, ще більше ускладнивши шлях Федеральної резервної системи до зниження ставок. Протокол червневого засідання ФРС, який має бути опублікований у середу, повинен дати більше підказок щодо перспектив політики.

Трейдери роблять бети на те, що ймовірність збереження ставок без змін у липні становить приблизно 95%, а ймовірність зниження у вересні - близько 60%, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

Іншою сферою, на яку звертають увагу інвестори, є плани США щодо зниження податків і витрат, які Трамп підписав наприкінці минулого тижня. Очікується, що вони збільшать дефіцит бюджету країни на понад 3 трлн доларів протягом наступного десятиліття.

На американських біржах у понеділок було продано 16,50 млрд акцій порівняно з середнім показником 18,18 млрд за останні 20 торгових сесій.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 3,44 до 1, при цьому було зафіксовано 209 нових максимумів і 32 нових мінімуми.

На біржі Nasdaq 1226 акцій подорожчали, а 3354 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,74 до 1. Індекс S&P 500 зафіксував 25 нових 52-тижневих максимумів і 3 нових мінімуми, а індекс Nasdaq Composite - 103 нових максимуми і 54 нових мінімуми.