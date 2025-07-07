Підприємці цьогоріч отримали ₴46,5 мільярда доступних кредитів

Бізнес з початку 2025 року, станом на 7 липня, отримав 14,8 тис. пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 46,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 14 803 кредити на загальну суму 46,5 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 9 987 кредитів на 20,9 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, за час дії воєнного стану в Україні видано 84 438 кредитів на 322,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 61 854 кредити на 162,7 млрд грн), з яких станом на 7 липня поточного року: 44,91 млрд грн - на інвестиційні цілі; 75,22 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу; 48,60 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 44,57 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції; 2,72 млрд грн - на фінансування енергосервісу; 57,28 млрд грн - на антивоєнні цілі; 37,61 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 119 260 кредитних договорів на 412,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 82 330 договорів на 189,3 млрд гривень.

Як повідомлялося, програма «Доступні кредити 5-7-9%» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

13 вересня 2024 року уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».