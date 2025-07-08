Долар США помірно дорожчає до основних світових валют

Долар США помірно зміцнюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у понеділок.

Трейдери продовжують стежити за розвитком ситуації у світовій торгівлі, оцінюючи нові сигнали Вашингтона.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,4%.

Президент США Дональд Трамп підтвердив у неділю, що "дзеркальні" мита, оголошені ним у квітні, набудуть чинності з 1 серпня. При цьому Трамп зазначив, що в деяких випадках ставка мит може сягнути 60-70%. Очікується, що Білий дім почне розсилати торговельним партнерам повідомлення про розмір встановлених для них тарифів уже в понеділок.

Міністр фінансів Скотт Бессент пояснив, що митами обкладатиметься імпорт з країн, які не укладуть торговельних угод із Вашингтоном. Він також сказав, що США впритул підійшли до укладення угод із низкою партнерів. "Ми близькі до угод із низкою країн, - заявив він в ефірі CNN. - Я вважаю, що протягом найближчої пари днів у нас будуть важливі оголошення".

Наразі тих чи інших домовленостей у торговельній сфері було досягнуто лише з Китаєм, Великою Британією та В'єтнамом.

Представник Європейської комісії (ЄК) Олоф Гілл заявив, що Євросоюз наблизився до укладення рамкової торговельної угоди зі США. "Ми перебуваємо на початку заключного етапу, принаймні щодо досягнення принципової угоди", - сказав він журналістам у понеділок, коментуючи телефонну розмову голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, що відбулася напередодні, з президентом Трампом.

Євро за даними на 14:54 EET торгується зі зниженням на 0,42% від рівня закриття п'ятниці, по $1,1732.

Фунт стерлінгів дешевшає на 0,25%, до $1,3616, і торгується на рівні мінімумів за два тижні.

Тиск на британську валюту чинять побоювання, пов'язані з бюджетними перспективами країни. В інтерв'ю газеті The Guardian міністр фінансів Рейчел Рівз натякнула, що уряд може піти на підвищення податків для скорочення бюджетного дефіциту.

Курс долара щодо єни підвищується на 0,7% і становить 145,49 єни.

Номінальний розмір зарплат у Японії в травні зріс на 1% у річному вираженні. Уповільнення зростання спостерігається третій місяць поспіль. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували підвищення на 2,4%. Реальний рівень зарплат знизився п'ятий місяць поспіль - на 2,9%.

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба в неділю відкинув можливість "легкого компромісу" в торговельних переговорах із Вашингтоном. Раніше цього року президент Трамп оголосив про намір обкласти імпорт з Японії митом у розмірі 35%.