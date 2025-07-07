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АНАЛІТИКА

Резерви Нацбанку зросли за місяць на $530 мільйонів і знову перевищили $45 мільярдів

 

Міжнародні резерви України станом на 1 липня цього року становили $45,07 мільярда.

У червні вони зросли на 1,2%, або на $0,53 мільярда, свідчать попередні дані Національного банку (НБУ).

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - пояснили у Нацбанку.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку у червні надійшло $4,09 млрд в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

* $1,69 млрд - від уряду Канади;
* $1,25 млрд - через рахунки Світового банку;
* $1,15 млрд - від Євросоюзу.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у червні спрямували $524 млн, з яких:

* $226,8 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
* $4,7 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
* $4,3 млн - обслуговування валютних ОВДП;
* $1,6 млн - обслуговування боргу перед ЄС;
* $286,6 млн - сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $426,2 млн Міжнародному валютному фонду.

При цьому НБУ у червні продав на валютному ринку $2,96 млрд, а викупив до резервів - лише $1,3 мільйона. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ у червні становив $2,96 млрд.

Також на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). Завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів у червні збільшилася на $337,8 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", - додали у Нацбанку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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