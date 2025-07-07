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Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки в понеділок

13:30 07.07.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються різноспрямовано в понеділок, інвестори оцінюють статдані і продовжують стежити за розвитком ситуації в міжнародній торгівлі.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 до 11:33 EET піднявся на 0,13% - до 541,83 пункту.

Німецький DAX додає 0,55%, французький CAC 40 - 0,09%, італійський FTSE MIB - 0,32%. Британський FTSE 100 втрачає 0,03%, іспанський IBEX 35 - 0,12%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що мита для країн, які не уклали торговельних угод із Вашингтоном, почнуть діяти з 1 серпня. До їх числа належать країни Євросоюзу, який ще продовжує торговельні переговори зі Штатами.

Водночас Трамп зазначив, що ставка мит може сягнути 60-70%, тоді як у квітні оголошувався діапазон 10-50%. Очікується, що Білий дім невдовзі розсилатиме торговим партнерам повідомлення про розмір встановлених для них тарифів уже в понеділок.

Трамп також пригрозив додатковим митом у розмірі 10% країнам, що підтримують БРІКС.

Як показали опубліковані в понеділок дані, промвиробництво в Німеччині несподівано збільшилося в травні. Обсяг промислового виробництва зріс на 1,2% порівняно з квітнем. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, не очікували зміни. У річному вираженні зростання становило 1%.

Роздрібний продаж в єврозоні в травні знизився на 0,7% порівняно з попереднім місяцем, як і очікувалося. Згідно з переглянутими даними, у квітні роздрібний продаж в єврозоні зріс на 0,3%, а не на 0,1%, як повідомлялося раніше. У річному вираженні роздрібний продаж в єврозоні позаминулого місяця збільшився на 1,8% після підйому на 2,7% у квітні. Експерти в середньому очікували підвищення на 1,2%.

Роздрібний продаж в Європейському союзі в травні знизився на 0,8% у щомісячному і зріс на 1,9% у річному вираженні.

Найбільше зниження серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій французького постачальника ІТ-послуг Capgemini SE (-4,1%), який повідомив про купівлю американської ІТ-компанії WNS Holdings Ltd. за $3,3 млрд.

Зменшується ринкова вартість фармацевтичних компаній, зокрема Carl Zeiss Meditec - на 2,9%, Merck - на 2%, Siemens Healthineers - на 0,8%, Sanofi і Bayer - на 0,7%. Влада Китаю обмежила державні закупівлі медичного обладнання з Євросоюзу у відповідь на аналогічні заходи Брюсселя, затверджені минулого місяця. Пекін вводить заборону на придбання державою європейського медобладнання вартістю понад 45 млн юанів ($6,3 млн), що також стосуватиметься медичних пристроїв, які постачаються з інших країн і в яких міститься понад 50% вироблених у ЄС компонентів.

Капіталізація британо-нідерландської Shell скорочується на 2,7% після того, як компанія уточнила прогноз виробничих показників нафтового і газового підрозділів у другому кварталі.

Нафтогазовий сектор загалом опинився під тиском після рішення ОПЕК+ істотніше, ніж очікувалося, збільшити квоти видобутку в серпні - на 548 тис. барелів на добу. Учасники ринку вважали, що квоти будуть підвищені на 411 тис. б/д, як і в попередні три місяці. Папери BP plc і Equinor дешевшають на 1,2%, TotalEnergies - на 1,4%, Eni - на 0,8%.

Помітно падають у ціні папери європейських автовиробників: Stellantis - на 2,3%, Porsche - на 1,1%, Mercedes-Benz - на 0,8%.

До числа лідерів зростання у складі Stoxx Europe 600 входять швейцарська фінкомпанія Swissquote Group (+6,1%), німецький постачальник промислових і будівельних послуг Bilfinger (+5,4%), німецький дилер уживаних автомобілів Auto1 Group (+4,5%), Societe Generale (+3,1%) і данська ISS, що займається комплексною експлуатацією та обслуговуванням об'єктів нерухомості (+2,5%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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