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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,769 грн/$1
12:36 07.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 EET 7 липня 2025 року.
|Показник
|04.07.2025
|07.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7610
|41.7690
|0.02
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 липня - 41,7341 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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