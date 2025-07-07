НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,769 грн/$1

Ціни на золото впали на торгах в Азії в понеділок під тиском стабільного долара на тлі нових митних погроз з боку президента США Дональда Трампа, в той час як сильні дані по заробітній платі за минулий тиждень також похитнули бети на те, що процентні ставки скоро знизяться.