Ціни на золото падають на тлі продовження мит Трампа і зниження бетів на зниження ставок

Ціни на золото впали на торгах в Азії в понеділок під тиском стабільного долара на тлі нових митних погроз з боку президента США Дональда Трампа, в той час як сильні дані по заробітній платі за минулий тиждень також похитнули бети на те, що процентні ставки скоро знизяться.

Митні погрози Трампа стимулювали невеликий попит на безпечну гавань, враховуючи, що президент також переніс крайній термін введення в дію торговельних мит з 9 липня на 1 серпня.

Президент США пригрозив вищими митами проти блоку країн БРІКС і заявив, що з понеділка почне розсилати листи із запланованими митами основним країнам.

О 06:10 EET cпотове золото подешевшало на 0,7% до $3 312,12 за унцію, а ф'ючерси на золото на вересень впали на 0,8% до $3 320,67 за унцію.

У неділю Трамп дав зрозуміти, що підвищення мит набуде чинності з 1 серпня, а не з 9 липня, що, ймовірно, дасть країнам більше часу для узгодження торговельних угод з США.

Президент заявив, що з понеділка почне розсилати листи провідним економікам із зазначенням рівнів мит, хоча залишилося незрозумілим, що саме ці рівні будуть передбачати. У квітні Трамп оголосив про мита від 10% до 50% для найбільших економік світу.

У неділю президент також пригрозив додатковими 10% митами країнам, що входять до блоку БРІКС, який, за його словами, є антиамериканським.

Але погрози Трампа мало сприяли зростанню попиту на золото як на захисний актив, оскільки продовження терміну відтерміновує вплив його торговельних мит.

Проте з квітня Вашингтон підписав лише кілька торговельних угод - зокрема, з Великою Британією, Китаєм і В'єтнамом, - не виконавши обіцянки Трампа укласти щонайменше 90 торговельних угод за 90 днів.

Тиск на ціни на золото і інші метали також чинив відносно сильний долар, який зберіг більшу частину прибутку минулого тижня після публікації даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які виявилися сильнішими, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на платину впали майже на 2% до 1381,0$ за унцію після зоряного ралі в червні. Ф'ючерси на срібло впали на 0,6% до $36,910 за унцію.

Попередження Трампа щодо мит в неділю також сприяло деякому притоку капіталу в долар.

Але найбільшою підтримкою для долара стало різке зниження очікувань того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на наступних двох засіданнях.

Цьому сприяли, головним чином, високі показники зайнятості в четвер, які показали, що ринок праці залишається стійким, незважаючи на інші економічні негаразди. За даними CME Fedwatch, трейдери в основному позбулися ставок на зниження ставки ФРС в липні, а також збільшили ставки на те, що ФРС підвищить ставку у вересні.

Підвищення ставок сприятиме зміцненню долара і чинитиме тиск на ціни на метали, які значною мірою прив'язані до долара США.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 807,10 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 1% до $5,0130 за фунт.