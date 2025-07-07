Долар закріпився поблизу багаторічних мінімумів на тлі наближення терміну введення мит Трампа

У понеділок долар США коливається поблизу найнижчого рівня з 2021 року щодо євро і найнижчого з 2015 року щодо швейцарського франка, а трейдери пильно стежать за будь-якими новинами, пов'язаними з торгівлею, в очікуванні терміну введення мит президентом Дональдом Трампом.

Більшість торговельних партнерів США очікують на значно вищі мита після закінчення в середу 90-денного мораторію на взаємні мита Трампа, а президент у неділю уточнив, що нові ставки набудуть чинності з 1 серпня.

Трамп заявив, що його адміністрація близька до укладення кількох торговельних угод у найближчі дні, а в понеділок він назве десяток країн, які отримають листи з новими, вищими митами.

Наразі лише Велика Британія, Китай і В'єтнам уклали будь-які торговельні угоди з Білим домом.

«Волатильність ринку здається неминучою, коли офіційно закінчиться пауза і будуть оголошені нові рівні мит», - написав у повідомленні для клієнтів Джеймс Кніветон, старший корпоративний дилер Convera.

Водночас «цього разу вплив може виявитися більш стриманим», - зазначив він. «На відміну від попередніх оголошень, де рівні мит перевищували очікування, поточні пропозиції в основному передбачувані. Більш того, ринки, здається, враховують у цінах продовження термінів».

Долар подешевшав на 0,1% до 0,7944 швейцарського франка на азіатських торгах, наблизившись до мінімуму 1 липня на рівні 0,7869 франка, якого не було з січня 2015 року.

Американська валюта трохи подорожчала до 144,73 єни.

Євро знизився на 0,1% до 1,1773 долара, не відхиляючись далеко від піку 1 липня на рівні 1,1829 долара, найвищого з вересня 2021 року. Фунт стерлінгів ослаб на 0,2% до 1,3628 долара, але залишився недалеко від максимуму 1 липня на рівні 1,3787 долара, найсильнішого з жовтня 2021 року.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до цих чотирьох конкурентів і ще двох основних валют, зріс на 0,1% до 97,058, залишаючись вище мінімуму вівторка за майже 3,5 роки на рівні 96,373.

Австралійська та новозеландська валюти були слабкими напередодні рішень щодо монетарної політики в Австралії та Новій Зеландії протягом наступних двох днів.

Австралійський долар впав на 0,5% до 0,6519 долара, ще більше віддалившись від майже восьмимісячного максимуму 1 липня на рівні 0,6590 долара. Очікується, що Резервний банк Австралії у вівторок знизить базову процентну ставку ще на чверть процентного пункту на тлі охолодження інфляції та невизначених перспектив зростання.

«Ці фактори в поєднанні з тривалими побоюваннями щодо мит і торгівлі нівелювали будь-які побоювання, які РБА міг мати щодо напруженого ринку праці», - написав аналітик IG Тоні Сикамор у записці для клієнтів.

«Очікується, що прогнози будуть м'якими, залишаючи можливість для подальшого зниження ставок до кінця року».

Натомість більшість економістів прогнозують, що Резервний банк Нової Зеландії в середу залишить ставки без змін, хоча пізніше цього року очікується ще одне зниження на чверть процентного пункту.

Новозеландський долар подешевшав на 0,4% до 0,6026 долара.