Азіатські акції злякалися попередження Трампа про мита. У центрі уваги зниження ставки РБА

Більшість азіатських акцій впали в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що країни блоку БРІКС зіткнуться з підвищенням торгових мит, не давши при цьому прямих сигналів щодо повного обсягу запланованих ним зборів.

Увага також була прикута до майбутнього засідання Резервного банку Австралії, на якому, як очікується, центральний банк знову знизить процентні ставки. Однак ці прогнози не надали значної підтримки австралійським акціям.

Регіональні ринки були налякані заявою Трампа про те, що країни блоку БРІКС зіткнуться з підвищенням мит на 10%. Азіатські ринки також впали разом з ф'ючерсами на Волл-стріт, які стали негативними після того, як індекси S&P 500 і NASDAQ Composite досягли рекордних максимумів у четвер.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,4% на азіатських торгах.

У вихідні Трамп заявив, що з понеділка почне надсилати листи провідним економікам, інформуючи їх про торгові тарифи, хоча він і відклав введення мит з 9 липня до 1 серпня.

У неділю ввечері Трамп заявив, що країни, які входять до блоку БРІКС, серед яких в Азії є Індія та Китай, зіткнуться з додатковим 10-відсотковим митом за їхню нібито антиамериканську політику.

Однак залишається незрозумілим, наскільки високими будуть мита Трампа. У квітні президент оголосив про мита в розмірі від 10% до 50% для провідних економік, але в останні тижні не дав жодних вказівок щодо того, чи будуть мита введені, як було заявлено раніше.

Вашингтон також, здається, уклав небагато торговельних угод за три місяці з квітня, а Японія, Південна Корея та Індія, як видається, все ще ведуть переговори на високому рівні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили 0,4% і 0,1% відповідно, а індекс Hang Seng у Гонконзі втратив 0,5%. Всі три індекси дещо поглибили втрати після попередження Трампа щодо БРІКС.

Китайські ринки отримали незначну підтримку від останніх ознак прогресу в торговельних відносинах між Китаєм і США після того, як минулого тижня обидві країни скасували деякі експортні обмеження одна щодо одної.

Пекін також окреслив додаткові заплановані заходи стимулювання минулого тижня.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії втратили ранні прибутки і торгувалися з невеликим мінусом після попередження Трампа.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX втратили близько 0,5% кожен після того, як неоднозначні дані про споживчі витрати посилили сумніви щодо планів Банку Японії підвищити процентні ставки.

Південнокорейський KOSPI залишився без змін. Азіатські технологічні акції також отримали незначну підтримку від Apple, постачальника Nvidia Hon Hai Precision Industry Co Ltd, який у вихідні зафіксував рекордно високий дохід за другий квартал.

Австралійський ASX 200 впав на 0,1%, залишаючись поблизу недавніх рекордних максимумів, оскільки ринки очікували рішення РБА.

Очікується, що центральний банк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів до 3,60% у вівторок, хоча аналітики Westpac попередили, що шанси на зниження все ще не є 100%.

Зниження в липні стане третім зниженням на 25 базисних пунктів цього року для РБА після того, як у лютому він розпочав цикл пом'якшення. З того часу ознаки стійкого охолодження інфляції в Австралії, а також уповільнення економічного зростання, зумовили в основному м'яку позицію РБА.

Очікується, що посилення торговельних перешкод для Австралії також сприятиме подальшому пом'якшенню.