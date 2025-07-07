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Ф'ючерси на акції США падали через сумніви щодо зниження ставок. У центрі уваги - мита Трампа
07:24 07.07.2025 |
Ф'ючерси на індекси акцій США в неділю ввечері впали на тлі зростаючої невизначеності щодо планів президента Дональда Трампа щодо торгових мит, а сильні дані про зайнятість викликали сумніви щодо того, коли Федеральний резерв знизить процентні ставки.
Увага зараз зосереджена на встановленні Трампом митних ставок для основних торговельних партнерів США, що, за словами президента, буде зроблено в найближчі тижні. Проте Трамп, схоже, продовжив термін дії мит з 9 липня до 1 серпня.
Також негативно вплинули опубліковані в четвер дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі за червень, які виявилися кращими за очікування. Після оприлюднення цих даних трейдери різко скоротили бети на зниження процентних ставок у липні та вересні.
Ф'ючерси впали після вихідних, присвячених Дню незалежності, а на Волл-стріт очікується фіксація прибутку та волатильність після того, як індекси S&P 500 і Nasdaq у четвер досягли рекордних максимумів.
Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,3% до 6303,0 пунктів, а ф'ючерси на Nasdaq 100 впали на 0,3% до 22 987,0 пунктів станом на 19:15 за східним часом (23:15 за Гринвічем). Ф'ючерси на Dow Jones впали на 0,3% до 44 972,0 пунктів.
Трамп минулого тижня повідомив, що почне надсилати листи провідним економікам, в яких викладено його плани щодо введення мит проти них, хоча мита тепер набудуть чинності з 1 серпня, а не з 9 липня.
Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив журналістам у неділю, що Трамп зараз визначатиме ставки та потенційні угоди. Раніше міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що мита будуть введені, як було зазначено в квітні, якщо до 1 серпня не буде укладено жодних торговельних угод, але він очікує оголосити про укладення нових торговельних угод найближчими днями.
Це залишило ринки в невизначеності щодо того, наскільки високими будуть мита Трампа, враховуючи, що на початку квітня президент оголосив про мита в розмірі до 50% для провідних економік.
З квітня Вашингтон підписав кілька торговельних угод - основні угоди з Великобританією та В'єтнамом, а також рамкову торговельну угоду з Китаєм. Основна увага приділяється тому, чи будуть підписані торговельні угоди з основними економіками, такими як Японія, Європейський Союз та Індія.
Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні в четвер, підтримані надіями, що Трамп знову відкладе свої плани щодо введення торговельних мит. Дата 1 серпня була сприйнята як підтвердження цієї думки.
Зростання акцій технологічних компаній також сприяло піднесенню Волл-стріт, оскільки великі компанії в галузі штучного інтелекту, такі як Nvidia, зазнали значного зростання купівельного попиту.
Однак очікується, що індекси Волл-стріт зазнають певної волатильності в найближчі сесії, особливо після того, як у четвер дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі змусили ринки різко знизити очікування щодо зниження процентних ставок у найближчі місяці.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,8% до 6279,35 пунктів у четвер, а індекс NASDAQ Composite піднявся на 1% до 20 601,10 пунктів. Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,8% до 44 828,53 пунктів.
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