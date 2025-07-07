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Нацбанк зменшив продаж доларів з резервів минулого тижня на 25%
08:40 07.07.2025 |
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 30 червня по 4 липня зменшився до $660,9 млн, порівняно із $874,4 млн тижнем раніше.
При цьому минулого тижня Нацбанк придбав на міжбанку лише $0,2 млн, свідчать дані регулятора.
Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $17,74 млрд, а купив - всього $37,08 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив - лише $0,22 млрд.
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