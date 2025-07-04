Фінансові новини
- |
- 04.07.25
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Курс долара США знижується до євро та єни, слабо зростає до фунта
15:40 04.07.2025 |
Курс долара США знижується до євро та єни, слабо підвищується до фунта стерлінгів.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, втрачає 0,2% щодо рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшився на 0,1%.
Євро торгується вдень на рывны $1,177 порівняно з $1,176 на закриття минулої сесії. Це максимальний рівень із серпня 2021 року, зазначає Trading Economics.
Європейський центральний банк вважає поточний рівень основних відсоткових ставок виправданим і, як і раніше, прихильний меті із підтримання інфляції в єврозоні на рівні 2% у довгостроковій перспективі, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард в інтерв'ю німецькому виданню ARD.
Тим часом глава Банку Франції та член ради керівників ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало попередив, що зміцнення євро на 14% від початку року створює ризики занадто значного ослаблення інфляції.
Раніше заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос зазначав, що підйом євро вище $1,2 може ускладнити завдання центробанку з досягнення цільового рівня інфляції.
ЄЦБ вісім разів за останній рік знижував вартість запозичень, і тепер ключова ставка за депозитами становить 2% річних. Аналітики загалом очікують, що на липневому засіданні регулятор не змінюватиме ставки, щоб оцінити вплив уже вжитих заходів на економіку єврозони. При цьому експерти тепер розраховують лише на одне зменшення ставки до кінця 2025 року.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз на рівніі 170 єн порівняно зі 170,43 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 144,38 єни проти 144,93 єни.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3647 порівняно з $1,3655 на закриття минулої сесії. Курс євро становить 0,8630 фунта проти 0,8612 фунта.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні відновили обов'язкове подання статистичної звітності для бізнесу
ТОП-НОВИНИ
|Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії – Сметанін
|Сили оборони уразили підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» у Московській області
|Трамп заперечив інформацію про призупинення постачання зброї Україні
|«Я не задоволений». Трамп заявив про відсутність прогресу з Путіним щодо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Курс долара США знижується до євро та єни, слабо зростає до фунта
|Бізнес підтримав проєкт закону про страхування воєнних ризиків, проте надав додаткові пропозиції
|НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг
|Європейські ринки акцій знижуються на тлі торгової невизначеності, слабких статданих
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7610 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.07.25
Бізнес
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року
|Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях