Курс долара США знижується до євро та єни, слабо зростає до фунта

Курс долара США знижується до євро та єни, слабо підвищується до фунта стерлінгів.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, втрачає 0,2% щодо рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшився на 0,1%.

Євро торгується вдень на рывны $1,177 порівняно з $1,176 на закриття минулої сесії. Це максимальний рівень із серпня 2021 року, зазначає Trading Economics.

Європейський центральний банк вважає поточний рівень основних відсоткових ставок виправданим і, як і раніше, прихильний меті із підтримання інфляції в єврозоні на рівні 2% у довгостроковій перспективі, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард в інтерв'ю німецькому виданню ARD.

Тим часом глава Банку Франції та член ради керівників ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало попередив, що зміцнення євро на 14% від початку року створює ризики занадто значного ослаблення інфляції.

Раніше заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос зазначав, що підйом євро вище $1,2 може ускладнити завдання центробанку з досягнення цільового рівня інфляції.

ЄЦБ вісім разів за останній рік знижував вартість запозичень, і тепер ключова ставка за депозитами становить 2% річних. Аналітики загалом очікують, що на липневому засіданні регулятор не змінюватиме ставки, щоб оцінити вплив уже вжитих заходів на економіку єврозони. При цьому експерти тепер розраховують лише на одне зменшення ставки до кінця 2025 року.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз на рівніі 170 єн порівняно зі 170,43 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 144,38 єни проти 144,93 єни.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3647 порівняно з $1,3655 на закриття минулої сесії. Курс євро становить 0,8630 фунта проти 0,8612 фунта.