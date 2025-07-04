Європейські ринки акцій знижуються на тлі торгової невизначеності, слабких статданих

Ринки акцій найбільших країн Західної Європи знижуються в п'ятницю на тлі торгової невизначеності, а також слабких статданих.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що в п'ятницю його адміністрація почне розсилати торговельним партнерам повідомлення про розмір митних тарифів, які їм доведеться сплачувати на поставки товарів до США з 1 серпня. У деяких випадках мита становитимуть 60-70%, у деяких - 10-20%, повідомив Трамп журналістам. Раніше президент називав нижчу верхню межу мит - не більше 50%.

Відстрочка введення мит, оголошених Білим домом у квітні цього року, закінчується 9 липня, проте Вашингтон поки що не досягнув угод із низкою великих торговельних партнерів, включно з Євросоюзом.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:35 EET знизився на 0,73% - до 539,79 пункту.

Британський FTSE 100 опустився на 0,32%, німецький DAX - на 0,77%, французький CAC 40 - на 0,98%, італійський FTSE MIB - на 0,73%, іспанський IBEX 35 - на 1,59%.

Дані Федерального статистичного агентства ФРН (Destatis), опубліковані в п'ятницю, показали різке скорочення обсягу замовлень промислових підприємств країни в травні - на 1,4% порівняно з попереднім місяцем. Зниження було відзначено вперше з січня, зазначає Trading Economics.

Промвиробництво у Франції в травні зменшилося на 0,5% до попереднього місяця, повідомило Національне статистичне управління Insee. Консенсус-прогноз експертів передбачав зростання на 0,3%.

В Іспанії промвиробництво позаминулого місяця знизилося на 0,6% порівняно з квітнем, проте зростання в річному вираженні (+1,7%) стало максимальним із грудня минулого року.

Котирування акцій європейських виробників алкоголю не демонструють єдиної динаміки після введення Китаєм антидемпінгових мит на імпорт європейського коньяку і бренді. Міністерство торгівлі КНР оголосило в п'ятницю, що з 5 липня запроваджує мита в розмірі від 27,3% до 34,9%.

Тарифний режим передбачає винятки: 34 виробники бренді з ЄС будуть звільнені від мит за умови дотримання раніше озвучених цінових зобов'язань. До їх числа входять такі великі коньячні бренди як Martell (належить Pernod Ricard) і Remy Martin (Remy Cointreau).

Папери Remy Cointreau додають у ціні 0,5% під час торгів, Pernod Ricard - втрачають 0,8%, італійської Davide Campari-Milano - 0,2%. Вартість акцій LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, якій належить коньячний дім Hennessy, опустилася на 1,6%.

Капіталізація Air France-KLM, яка оголосила про намір збільшити частку в Scandinavian Airlines до 60,5% з 19,9%, опустилася на 0,1%.

Ціна паперів Alstom збільшилася на 0,5%. Французький машинобудівний концерн оголосив про отримання замовлення на 2 млрд євро від департаменту транспорту Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA).

Ринкова вартість Banca Popolare di Sondrio зросла на 0,9% після того, як BPER Banca покращив пропозицію щодо його купівлі, додавши в неї грошові виплати. Нова пропозиція PER Banca оцінює Banca Popolare в 5,47 млрд євро.