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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7610 грн/$1
12:32 04.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 EET 4 липня 2025 року.
|Показник
|03.07.2025
|04.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7184
|41.7610
|0.1
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 4 липня - 41,7239 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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