У Нацбанку пояснили, чому дорожчає євро і чого чекати надалі

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 49 грн. Головним фактором стало послаблення долара США стосовно інших валют, зокрема до євро. Це зумовлено змінами у внутрішній та зовнішній політиці США. Про це заявили у Національному банку України на запит LIGA.net.

"Водночас основний вплив генерує навіть не стільки посилення торговельних протистоянь, як відчутне зростання невизначеності, що вже позначилося на ділових очікуваннях в окремих регіонах. У результаті на тлі помірних змін курсу гривні до долара, до євро вона послабилася через коливання курсу євро до долара", - повідомили у Нацбанку.

Регулятор також підкреслює: внутрішні чинники, як-от платіжний баланс і попит на валюту, впливають на курс гривні, але курс офіційно формується на основі долара США, який залишається основною валютою для міжбанківських торгів.

"В Україні курсоутворювальною валютою є долар США. Тож якщо йдеться про офіційний курс гривні до долара, то він визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку. Готівковий курс, відповідно, відображає результат взаємодії попиту та пропозиції долара США на готівковому сегменті валютного ринку", - йдеться в повідомленні.

НБУ вказує, що на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси, а стабільність ринку підтримується завдяки активній політиці регулятора.

"Вплив глобальних валютних трендів на внутрішній ринок хоча й дещо знизився (зокрема через наслідки війни та запровадження обмежень на рух капіталу), але й надалі прослідковується. Це видно з поточної динаміки курсу гривні до євро, який, як і курс гривні до інших валют, визначається на основі крос-курсів", - додали у Нацбанку.

Станом на 3 липня НБУ встановив курс євро до гривні на рівні 49,1 грн.