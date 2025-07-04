Ціни на золото зростають через побоювання щодо фінансового стану США та прийдешнього рішення Трампа щодо мит

Ціни на золото зросли на азіатських біржах у п'ятницю після різкого падіння на попередній сесії і продовжують зростати протягом тижня через побоювання щодо фінансового дефіциту США та майбутнє рішення Вашингтона щодо мит.

О 04:10 EET cпотове золото подорожчало на 0,5% до 3341,34 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в серпні подорожчали на 0,2% до 3349,52 долара за унцію.

У четвер золото подешевшало майже на 1% після того, як сильний звіт про ринок праці в США зменшив шанси на зниження ставок Федеральною резервною системою цього місяця.

Після двох тижнів поспіль падіння, цього тижня воно все ще було на шляху до зростання на 1,8%.

Президент Трамп заявив у четвер, що Вашингтон почне надсилати офіційні листи провідним економікам з викладенням нових ставок експортних мит США вже в п'ятницю.

Він сказав, що США відмовляться від тривалих переговорів з понад 170 країнами і замість цього в односторонньому порядку введуть фіксовані митні ставки в діапазоні від 20% до 30%.

Наразі США підписали торговельні угоди лише з Великою Британією та В'єтнамом, а також обмежену угоду з Китаєм.

Очікування посилення глобальних торговельних суперечок та невизначеність щодо тарифних ставок надали певну підтримку золоту.

Цього тижня золоту також сприяли побоювання щодо дефіциту бюджету США, оскільки в четвер Конгрес схвалив законопроект президента Трампа про значне зниження податків.

Законопроект, який передбачає зниження податків, посилення прикордонної безпеки та скорочення витрат на соціальну захищеність, тепер переходить на розгляд Трампа, випереджаючи встановлений ним термін завершення законодавчого процесу 4 липня.

Незалежне Бюро бюджетного контролю Конгресу оцінює, що законопроект додасть 3,4 трлн доларів до 36,2 трлн доларів державного боргу.

Однак у четвер золото подешевшало після того, як дані показали, що в червні в економіці США було створено більше робочих місць, ніж очікувалося, що свідчить про стійкість економіки.

Ці дані змусили ринки знизити очікування щодо зниження ставок ФРС цього місяця.

Вищі процентні ставки знижують попит на золото, підвищуючи привабливість процентних активів і збільшуючи альтернативні витрати на утримання золота, яке не приносить доходу.

Індекс долара США впав на 0,1% під час азіатських торгів, в основному утримуючи сильні прибутки, зафіксовані на попередній сесії після опублікування сильного звіту про зайнятість у США.

Ф'ючерси на платину подорожчали на 0,5% до 1385,80 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло подешевшали на 0,3% до 37,00 доларів за унцію.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,3% до 9 923,65 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США впали на 0,4% до 5,115 доларів за фунт.