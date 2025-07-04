Азіатські акції непевні на тлі рішення Трампа про мита. Падіння в Південній Кореї та Гонконзі

Більшість азіатських фондових ринків у п'ятницю були стримані, тоді як Гонконг і Південна Корея зазнали значних втрат після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні почне надсилати листи торговим партнерам про встановлення нових митних ставок.

Основні американські фондові індекси піднялися в четвер під час скороченої через свято сесії, підтримані кращими, ніж очікувалося, даними про зайнятість, які підкреслили стійкість економіки.

Однак ці дані змусили ринки знизити очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою цього місяця. Перспективи більш тривалого підвищення ставок також сприяли слабкості азіатських ринків.

Ф'ючерси на Волл-стріт знизилися під час азіатських торгів. Американські ринки будуть закриті в п'ятницю через свято Дня незалежності.

Президент Трамп заявив у четвер, що Вашингтон почне надсилати офіційні листи провідним економікам із зазначенням нових ставок експортних мит США вже в п'ятницю.

Він сказав, що США відмовляться від тривалих переговорів із понад 170 країнами і замість цього в односторонньому порядку запровадять фіксовані митні ставки в розмірі від 20% до 30%.

Як повідомляється, листи будуть надсилатися по 10 країнам одночасно.

Наразі США підписали торговельні угоди лише з Великою Британією та В'єтнамом, а також обмежену угоду з Китаєм, що значно відстає від попередньої обіцянки Трампа укласти 90 угод за 90 днів.

Ринки розцінили це як повернення до більш агресивної, протекціоністської позиції, яка може порушити глобальні ланцюги поставок і негативно вплинути на економіки, що залежать від експорту, багато з яких знаходяться в Азії.

Інвестори готуються до можливих заходів у відповідь і більш широких торговельних суперечок, які можуть знизити прибутки корпорацій і уповільнити регіональне зростання.

Південнокорейський KOSPI очолив падіння з 1,6%, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,2%.

Обидва ринки зазнали широких втрат у п'ятницю, причому найбільше падіння спостерігалося у акціях виробників мікросхем і автомобілів.

В інших регіонах інвестори залишалися осторонь напередодні рішення США щодо мит, що призвело до незначних змін.

Китайський індекс Shanghai Composite та Shanghai Shenzhen CSI 300 зросли на 0,2%.

Японський Nikkei 225 практично не змінився, а більш широкий індекс TOPIX впав на 0,2%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,2%, а індекс Straits Times в Сінгапурі втратив 0,3%.

Ф'ючерси, пов'язані з індійським індексом Nifty 50, в п'ятницю впали на 0,2%.