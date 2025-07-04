Долар скорочує прибутки проти євро та єни на тлі наближення терміну введення мит США

У п'ятницю долар скоротив прибутки проти євро та єни після того, як президент Дональд Трамп домігся ухвалення свого законопроекту про зниження податків і посилився тиск на країни з метою укладення торговельних угод зі Сполученими Штатами.

У четвер долар зміцнився після того, як кращі, ніж очікувалося, дані про ринок праці в США відсунули терміни можливого зниження ставок Федеральною резервною системою. Індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо основних валют, прямує до другого поспіль тижневого зниження.

Контрольована республіканцями Палата представників з невеликою перевагою ухвалила «Один великий прекрасний законопроект» Трампа про витрати та зниження податків, який, за оцінками, додасть 3,4 трлн доларів до державного боргу країни, що становить 36,2 трлн доларів. Очікується, що Трамп підпише законопроект у п'ятницю.

Оскільки США закриті на День незалежності, увага переходить до терміну 9 липня, коли набудуть чинності широкі мита для таких країн, як Японія, які ще не уклали торговельних угод.

«Динаміка викликає питання щодо фінансової стійкості та стабільності ринку облігацій», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com, маючи на увазі прийняття законопроекту.

«Однак на даний момент ці ризики не беруться до уваги, оскільки ринки сприймають позитивні ознаки стійкості ринку праці та сподіваються на укладення нових торговельних угод США».

Індекс долара продемонстрував найгірші результати за перше півріччя з 1973 року, оскільки хаотичне введення Трампом значних мит посилило занепокоєння щодо економіки США та безпеки казначейських облігацій. На початку тижня американська валюта впала до найнижчого рівня за останні три роки по відношенню до євро та британського фунта.

Індекс долара знизився на 0,1% до 96,93, зменшивши своє зростання у четвер на 0,4%. Євро піднявся на 0,2% до 1,1775 долара, готуючись до тижневого зростання на 0,5%. Ієна піднялася на 0,4% до 144,40 за долар.

Трамп заявив, що в п'ятницю багато країн отримають листи з зазначенням митних ставок, які вони будуть застосовувати, що є відходом від попередніх обіцянок укласти індивідуальні угоди з торговельними партнерами.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок єдиної валюти прагне укласти торговельну угоду «в принципі» з США до закінчення терміну. Японія, яка останнім часом була в центрі уваги Трампа, як повідомляється, вже цього вікенду знову відправить свого головного торгового переговорника до США.

Що стосується даних, то в четвер Міністерство праці США опублікувало уважно відстежуваний звіт про зайнятість, який показав, що в червні кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 147 000, що значно перевищило прогноз економістів, опублікований в опитуванні Reuters, який передбачав зростання на 110 000.

«Ринок праці США поступово сповільнюється, але той факт, що він не зазнав раптових змін, вселяє оптимізм», - сказав головний валютний стратег SMBC Хірофумі Сузукі. «Особисто я прогнозую, що переговори щодо мит не будуть дуже сприятливими, що призведе до подальшого ослаблення долара і зміцнення єни».

Згідно з Fedwatch Tool від CME, ймовірність того, що ФРС залишить ставки без змін на засіданні в липні, зараз становить 94,8%, що вище за 76,2% 2 липня.

Економісти продовжують очікувати, що ФРС не почне знову знижувати ставки до вересня або навіть пізніше.

Фунт стерлінгів подорожчав на 0,1% до 1,3668 долара.