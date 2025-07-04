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S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордному рівні на тлі даних про зайнятість. Ринкова капіталізація Nvidia наближається до 4 трильйонів доларів

08:08 04.07.2025 |

Фінанси

 

У четвер Волл-стріт продемонструвала зростання і закрилася на рекордному рівні, оскільки виробник мікросхем Nvidia наблизився до оцінки в 4 трильйони доларів, а несподівано сильний звіт про зайнятість у США підбадьорив інвесторів, які не зважали на зменшення шансів на зниження процентної ставки цього місяця.

S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні, продемонструвавши третій тиждень зростання. Dow закрився з підвищенням на 0,77%, лише на 0,41% від свого власного рекорду.

Виробник мікросхем Nvidia піднявся на 1,3%, що зробило його ринкову капіталізацію 3,89 трлн доларів. Компанія близька до того, щоб перевершити рекорд Apple і стати найдорожчою компанією в історії.

Обсяг торгів був невеликим у короткій сесії напередодні свята Дня незалежності США в п'ятницю.

«Ми спостерігаємо справжній приплив ірраціонального ентузіазму; фондовий ринок дуже схильний до оптимізму», - сказала Крістіна Хупер, головний ринковий стратег Man Group у Нью-Йорку.

«Але для цього є певні підстави. Я думаю, що є певний рівень полегшення, оскільки звіт про зайнятість виявився не таким слабким, як міг би бути».

Зростання було підтримане роздрібними інвесторами, які в основному ігнорують інфляційний тиск на горизонті, невизначеність щодо мит і «зосереджені на конкретному, а саме на сьогоднішньому звіті про зайнятість», сказала вона.

Індекс S&P 500 піднявся на 51,94 пункту, або 0,83%, до 6279,36, а індекс Nasdaq Composite - на 207,97 пункту, або 1,02%, до 20 601,10. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 344,11 пункту, або 0,77%, до 44 828,53.

Дані показали, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі минулого місяця зросла на 147 000, що на 33% більше, ніж 110 000 робочих місць, прогнозованих економістами, опитаними Reuters. Безробіття минулого місяця знизилося до 4,1%, що є кращим результатом, ніж очікувані 4,3%.

Трейдери швидко оцінили шанси на зниження процентної ставки в липні, а ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у вересні, згідно з Fedwatch Tool від CME Group, становить 68%, що нижче за 74% тиждень тому.

Після закриття ринків республіканці в Палаті представників США схвалили масштабний законопроект президента Дональда Трампа про зниження податків і збільшення витрат, що було очікуваним результатом.

За даними незалежного Бюджетного управління Конгресу, цей закон додасть 3,4 трлн доларів до державного боргу країни, який становить 36,2 трлн доларів, а також позбавить мільйони американців медичного страхування.

Значне зниження податків і збільшення державних витрат можуть стимулювати попит в економіці. Це може посилити інфляційний тиск, особливо коли економіка демонструє ознаки зростання, як, наприклад, у останньому звіті про зайнятість.

«Деякі дані, такі як звіт про зайнятість, є позитивними і привабливими. Але якщо ми зробимо крок назад, картина не така вже й чудова», - сказав Алекс Морріс, генеральний директор F/m Investments, яка управляє 18 мільярдами доларів у Вашингтоні, округ Колумбія.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 1,72%, Nasdaq - на 1,62%, а Dow - на 2,3%. Індекс Russell 2000 Small Cap зріс на 3,41%.

«Це дещо дивно», - сказав Морріс. «Це схоже на останній стрибок перед тим, як всі дані дійсно збіжаться».

Tripadvisor піднявся на 16,7% після того, як Wall Street Journal повідомив, що активіст-інвестор Starboard Value сформував пакет акцій більше 9% в онлайн-компанії, що займається туризмом.

Datadog підскочив на 14,9% після того, як хмарна безпекова компанія замінила Juniper Networks в індексі S&P 500.

Ринки закрилися о 13:00 за східним часом. Обсяг торгів на американських біржах склав 10,85 млрд акцій, що значно менше середнього показника за останні 20 торгових днів, який склав 17,82 млрд.
За матеріалами: investing.com
 

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