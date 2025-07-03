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АНАЛІТИКА

Долар дорожчає до євро та єни, дешевшає до фунта перед виходом даних щодо безробіття в США

15:51 03.07.2025 |

Фінанси

 

Долар США слабко зміцнюється до євро та єни, дешевшає до фунта стерлінгів на торгах у четвер перед публікацією даних з американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Міністерство праці США опублікує щотижневі дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в країні, а також червневу доповідь про кількість нових робочих місць о 14:30 EET У п'ятницю біржі США і державні відомства будуть зачинені у зв'язку зі святом (День незалежності).

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у Штатах у червні на 110 тис. і підвищення безробіття до 4,3% з 4,2% місяцем раніше.

Зростання безробіття "може повернути побоювання щодо перспектив економічного зростання в центр уваги ринку" і посилити тиск на Федеральну резервну систему (ФРС) щодо необхідності прискорити терміни пом'якшення політики, зазначає аналітик JPMorgan Asset Management Макс Маккечні, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Однак, оскільки інфляція в США все ще далі від мети ФРС, ніж зайнятість, американський ЦБ буде змушений зберігати обережний підхід до зміни ставок, каже експерт.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET у четвер торгується на рівні $1,1790 порівняно з $1,1802 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара піднявся до цього часу до $1,3662 з $1,3636 напередодні. Фунт почав зміцнюватися після того, як прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про повну підтримку міністра фінансів Рейчел Рівз. Побоювання, що Рівз можуть відправити у відставку на тлі розбіжностей усередині Лейбористської партії з питання реформи системи соціального забезпечення, сприяли ослабленню фунта і зниженню британського фондового ринку.

Занепокоєння інвесторів, зокрема, викликало те, що відхід Рівза з посади міністра фінансів може призвести до зміни бюджетних правил на користь нарощування запозичень, зазначає Financial Times.

Курс американської валюти в парі з єною збільшився під час торгів до 143,86 єни з 143,66 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1597 юаня порівняно з 7,1614 юаня в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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