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Європейські акції слабо коливаються в четвер

13:03 03.07.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки в четвер, інвестори оцінюють статдані з Європи і стежать за ситуацією з імпортними митами в США.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:03 EET підвищився на 0,16% - до 542,09 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,41%, німецький DAX - 0,07%. Тим часом французький CAC 40 втратив 0,02%, італійський FTSE MIB - 0,44%, іспанський IBEX 35 - 0,08%.

Оптимізм інвесторів щодо зниження напруженості в зовнішній торгівлі зріс після того, як напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з В'єтнамом. За умовами цієї угоди, мито на імпорт в'єтнамських товарів у Штати становитиме 20%, а тариф на ввезення американської продукції до В'єтнаму дорівнюватиме нулю.

Тим часом фінальне значення зведеного червневого індексу менеджерів із закупівель (PMI) єврозони, який розраховують HCOB і S&P Global, становило 50,6 пункту порівняно з 50,2 пункту в травні. Попередні дані вказували на збереження індикатора на колишньому рівні. Індекс залишається вище за позначку в 50 пунктів, що відокремлює зростання економічної активності від спаду, шість місяців поспіль.

Індекс у сфері послуг зріс до 50,5 пункту з 49,7 пункту в травні.

Зведений PMI у Німеччині підвищився до 50,4 проти 48,5 пункту, індикатор сфери послуг - до 49,7 з 47,1 пункту.

В Італії зведений PMI знизився в червні до 51,1 з 52,5 пункту в травні, у Франції - до 49,2 з 49,3 пункту, в Іспанії - зріс до 52,1 з 51,4 пункту.

Британський зведений PMI збільшився до 52 пунктів з 50,3 пункту, а в секторі послуг індикатор підвищився до 52,8 з 50,9 пункту. Зведений індекс оновив максимум із вересня, сервісний - із серпня минулого року.

Ринкова вартість британського ритейлера електроніки Currys PLC підскочила на 5,6% після того, як компанія відзвітувала про зростання виручки в минулому фінансовому році на 3%, до 8,71 млрд фунтів ($11,9 млрд), та скоригованого доподаткового прибутку в розмірі 162 млн фунтів (прогноз для цього показника становив 159 млн фунтів).

Капіталізація Chesnara і HSBC знижується на 0,5% і 0,3% відповідно. Chesnara досягла угоди про купівлю бізнесу HSBC у сфері страхування життя у Великій Британії за 260 млн фунтів.

Ціна паперів італійського банку Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA опускається на 0,1% на новині, що його конкурент Banca Monte dei Paschi di Siena має намір направити акціонерам Mediobanca офіційну пропозицію про купівлю. Пропозиція діятиме з ранку 14 липня до вечора 8 вересня.

Котирування акцій Monte Paschi знижуються на 1%.

Вартість акцій Siemens AG зростає на 0,6% після того, як німецька компанія повідомила, що вона "відновила повний доступ до свого програмного забезпечення і технологій для своїх китайських клієнтів".

Раніше ЗМІ написали, що влада США скасувала деякі вимоги до експортних ліцензій на продаж ПЗ для розробки чипів у Китаї.

У Франкфурті акції Infineon Technology і Bayer дорожчають більш ніж на 1,2%, Siemens Energy - дешевшають на 1,8%. У Парижі папери Engie і Kering дешевшають більш ніж на 1%, капіталізація Teleperformance зростає на 1,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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