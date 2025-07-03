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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7184 грн/$1
12:32 03.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 EET 3 липня 2025 року.
|Показник
|02.07.2025
|03.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8504
|41.7184
|-0.3
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 2 липня - 41,8191 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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