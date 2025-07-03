Золото дешевшає, оскільки інвестори очікують на дані про зайнятість у США, щоб отримати підказки щодо політики ФРС

Золото подешевшало в четвер, оскільки інвестори утрималися від значних бетів, очікуючи на дані про зайнятість у США, які будуть опубліковані пізніше цього дня, щоб отримати уявлення про напрямок політики Федеральної резервної системи.

О 06:12 EET cпотове золото втратило 0,3% до 3348,10 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото в США залишалися стабільними на рівні 3359,10 доларів.

За словами старшого аналітика ринку OANDA Келвіна Вонга, золото, схоже, консолідується в діапазоні від 3320 до 3360 доларів, а ринок займає вичікувальну позицію напередодні оприлюднення даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США та індексу ділової активності у сфері послуг ISM, замість того щоб займати значні позиції.

Дані, опубліковані ADP, показали, що в червні в приватному секторі США було скорочено 33 000 робочих місць, що є першим спадом за більш ніж два роки, оскільки економічна невизначеність гальмувала найм працівників.

Тим часом низький рівень звільнень продовжував стабілізувати ринок праці.

Згідно з опитуванням Reuters, у звіті про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований у четвер, очікується, що в червні було створено 110 000 робочих місць, що менше, ніж 139 000 у травні.

Тим часом, США введуть нижче, ніж обіцяли, 20-відсоткове мито на різні товари з В'єтнаму, оголосив у середу президент Дональд Трамп. Ця країна Південно-Східної Азії є десятим за величиною торговельним партнером США.

«Торговельна угода з В'єтнамом, ймовірно, вже врахована в цінах на ринку, і я думаю, що зараз головним питанням є статус інших угод з великими економіками, які все ще перебувають у підвішеному стані», - сказав Вонг.

Переговорники США та Індії наполягали на укладенні угоди про зниження мит до кінцевого терміну, встановленого Трампом на 9 липня.

Трамп не дав жодних ознак продовження терміну переговорів, незважаючи на затягнуті дискусії з Японією, іншим ключовим торговельним партнером, але висловив оптимізм щодо угоди з Індією.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай демонструє хороші результати в умовах економічної невизначеності та низьких процентних ставок.

Спотове срібло подешевшало на 0,5% до 36,40 долара за унцію, платина втратила 1,3% до 1400,65 долара, а паладій подешевшав на 1,1% до 1142 доларів.