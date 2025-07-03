Азіатські акції різноспрямовані на тлі невизначеності щодо мит. Австралія падає на тлі невтішних даних про торгівлю

Азіатські фондові ринки у четвер намагалися визначитися з напрямком руху, оскільки інвестори очікували прогресу в торгових угодах США перед дедлайном 9 липня, одночасно оцінюючи дані про послуги Китаю та показники торгового балансу Австралії.

Ринки по всьому світу стали обережними напередодні звіту про зайнятість у США, який має бути опублікований пізніше цього дня і який може дати уявлення про перспективи процентних ставок Федеральної резервної системи.

Основні американські фондові індекси в середу зросли, а S&P 500 і Nasdaq повернулися до своїх рекордних максимумів. Ф'ючерси на Волл-стріт на азіатській сесії в четвер практично не змінилися.

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що США досягли торговельної угоди з В'єтнамом, уклавши третю угоду перед дедлайном 9 липня.

Трамп заявив, що не буде продовжувати термін, давши зрозуміти, що якщо до того часу угода не буде укладена, країни, яких це стосується, отримають офіційні листи з зазначенням митних ставок, які будуть на них поширюватися.

Однак на початку цього тижня Трамп висловив сумніви щодо угоди з Японією і пригрозив ввести 30-35% мита на імпорт.

За менш ніж тиждень до кінцевого терміну США уклали лише три торговельні угоди - з Великою Британією, Китаєм і В'єтнамом.

Більшість регіональних ринків були стриманими, оскільки інвестори з обережністю ставилися до мінливої позиції Трампа напередодні наближення кінцевого терміну.

Японський індекс Nikkei 225 у четвер знизився на 0,2% після різкого падіння протягом двох попередніх сесій. Більш широкий індекс TOPIX впав на 0,2%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі очолив падіння, знизившись на 1,2%.

На противагу цьому, південнокорейський KOSPI зріс на 0,6%, а філіппінський PSEi Composite підскочив на 1%.

Індекс Straits Times у Сінгапурі в основному залишався стабільним, а ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, знизилися на 0,1%.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що торговельний профіцит Австралії в травні різко скоротився, перевищивши очікування, і досяг найнижчого рівня з листопада 2019 року.

Слабкий світовий попит негативно вплинув на експорт, тоді як імпорт відновився після падіння в попередньому місяці.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 0,6%.

У Китаї дані показали, що сектор послуг країни в червні зріс менше, ніж очікувалося, демонструючи найнижчі темпи зростання за дев'ять місяців.

Індекс Shanghai Composite в Китаї впав на 0,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,2%.