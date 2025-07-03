Долар коливається, оскільки трейдери готуються до оприлюднення даних про зайнятість у США

У четвер долар коливався після того, як торговельна угода між США та В'єтнамом посилила оптимізм щодо потенційних майбутніх угод напередодні терміну введення мит 9 липня, а інвестори очікували на дані про зайнятість, щоб оцінити наступні кроки Федеральної резервної системи.

Фунт стерлінгів дещо зміцнився після різкого падіння на попередній сесії, коли офіс прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера поспішив надати міністру фінансів Рейчел Рівз свою повну підтримку, сподіваючись розвіяти побоювання інвесторів щодо фінансів Великої Британії.

Фунт стерлінгів впав майже на 1%, а британські державні облігації обвалилися в середу, коли слізний виступ Рівз у парламенті на наступний день після того, як уряд відмовився від реформ системи соціального забезпечення, знову викликав занепокоєння щодо фінансів Великої Британії.

Останній курс фунта становив 1,3647 долара, що дещо вище, тоді як євро залишався стабільним на рівні 1,1806 долара, коливаючись близько до максимуму вересня 2021 року, якого він досяг на початку цього тижня. Єна дещо зміцнилася до 143,56 за долар.

Індекс долара, який вимірює американську валюту щодо шести інших валют, становив 96,701, що все ще близько до 3,5-річного мінімуму, на якому він закріпився цього тижня. Індекс на шляху до падіння на 0,5% за тиждень.

Увага інвесторів буде прикута до комплексного звіту Міністерства праці США про зайнятість за червень, який має бути опублікований у четвер перед святом 4 липня, після того як дані показали, що в червні приватні зарплати впали вперше за більш ніж два роки.

Звіт ADP, опублікований у середу, змусив трейдерів змінити свої очікування щодо того, коли ФРС знизить процентні ставки. Трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС зробить це в липні, на 25% проти 20% днем раніше, як показав CME FedWatch Tool.

«Звіт ADP, безсумнівно, підвищив ставки на сьогоднішні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo в Сінгапурі.

«Те, що раніше можна було інтерпретувати як «погані новини - це хороші новини» (слабкі дані, що змушують ФРС знизити ставки), тепер може просто розглядатися як погані новини, особливо якщо побоювання щодо рецесії посиляться».

Напередодні терміну введення мит 9 липня президент Дональд Трамп оголосив, що В'єтнам уклав торговельну угоду з США і може змусити інші країни укласти подібні угоди щодо мит.

Хоча подробиці були скупі, Трамп сказав, що в'єтнамські товари будуть обкладені 20-відсотковим митом, а перевантаження з третіх країн через В'єтнам - 40-відсотковим.

«Зараз важливо спостерігати за реакцією Китаю, враховуючи, що цей крок безпосередньо спрямований на перевантажувані товари з вищим 40-відсотковим митом», - сказав Чанана з Saxo.

«Це чіткий сигнал про те, що глобальні ланцюги поставок переформатуються, і попереду можуть бути нові порушення».

Тим часом республіканці в Палаті представників намагалися ухвалити масштабний законопроект Трампа про зниження податків і витрати, оскільки кілька прихильників жорсткої лінії відмовилися підтримати його через побоювання щодо його вартості.

Очікується, що законопроект додасть 3,3 трлн доларів до і без того зростаючого державного боргу, що посилить фінансові побоювання. Інвестори в облігації по всьому світу все більше нервують з приводу дефіциту бюджетів урядів від Японії до США.

Едді Ло, головний інвестиційний директор Maybank Wealth Management, сказав, що уряд США може бути «дещо обмеженим у тому, скільки фінансової підтримки він може надати для стимулювання економіки, не створюючи занадто багато побоювань щодо дефіциту».