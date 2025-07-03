S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні завдяки торговельній угоді з В'єтнамом і акціям технологічних компаній

Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися в середу на рекордно високому рівні завдяки зростанню акцій технологічних компаній і торговельній угоді між США і В'єтнамом, яка послабила побоювання щодо тривалих торговельних напружень.

Індекс Dow Jones Industrial Average закрився з невеликим зниженням, але залишився в межах 1,18% від свого рекордного закриття 4 грудня.

Упродовж останніх тижнів Волл-стріт зафіксувала низку рекордних максимумів, що відображає нестабільність торгових сесій та сильний попит інвесторів на ризик на тлі невизначеності щодо інфляції, дефіциту та політики.

Nasdaq побив свій рекорд від 30 червня завдяки Nvidia, Apple та Tesla.

TSLL, високоризиковий біржовий фонд з левереджем, який забезпечує подвійну щоденну прибутковість акцій Tesla і призначений для короткострокової торгівлі, був серед найбільш торгуваних акцій.

Інвестори тепер чекатимуть на звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який буде опублікований у четвер, щоб дізнатися, як скоро Федеральний резерв може знизити вартість позик.

Ослаблення економіки «є дуже неоднозначним», сказав Джим Авад, старший керуючий директор Clearstead Advisors LLC у Нью-Йорку.

«Зниження рівня зайнятості та спонукання ФРС до зниження ставок буде позитивним фактором, - сказав він. - Але якщо воно буде занадто сильним, це негативно позначиться на зростанні та прибутках».

Масштабний законопроект Трампа про податки та витрати направлений до Палати представників США для можливого остаточного затвердження після того, як Сенат ухвалив цей закон. Незалежні аналітики кажуть, що він додасть 3,4 трлн доларів до державного боргу протягом наступного десятиліття.

Ринки відкрилися зниженням після того, як неключовий показник продемонстрував несподіване падіння кількості робочих місць у приватному секторі США в червні, а приріст робочих місць у попередньому місяці виявився меншим, ніж спочатку передбачалося.

Однак до обіду ситуація змінилася, оскільки США і В'єтнам уклали торговельну угоду, яка встановлює 20-відсоткові мита на багато експортних товарів цієї південноазіатської країни.

Адміністрація Трампа натякнула, що угода з Індією також буде укладена найближчим часом, але зазначила, що інші країни можуть не бути готовими до 9 липня.

Інвестори уважно стежать за розвитком подій у сфері торгівлі, зазначив Майкл Ароне, головний інвестиційний стратег State Street Global Advisors у Бостоні.

«Є певне полегшення щодо прогресу в торгівлі. Угода з В'єтнамом стала приємною новиною», - сказав Ароне.

Індекс S&P 500 зріс на 29,41 пункту, або 0,47%, до 6227,42, а індекс Nasdaq Composite - на 190,24 пункту, або 0,94%, до 20 393,13. Dow впав на 10,52 пункти, або 0,02%, до 44 484,42. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 358 нових максимумів і 41 новий мінімум.

Tesla піднялася на 5%, відскочивши після падіння на початку цього тижня, навіть незважаючи на те, що виробник електромобілів повідомив про значне падіння поставок у другому кварталі. Деякі трейдери заявили, що цифри виявилися менш суворими, ніж похмурі прогнози аналітиків. Цього року акції компанії втратили більше 20%.

Centene впала на 40% до найнижчого рівня за вісім років після того, як страхова компанія заявила, що відкликала свій прогноз прибутку на 2025 рік, оскільки дані показали значне падіння очікуваних доходів від своїх ринкових планів медичного страхування.

Увага прикута до більш вичерпного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який буде опублікований у четвер, на день раніше, ніж зазвичай, оскільки 4 липня ринки будуть закриті з нагоди Дня незалежності. За даними опитування економістів, проведеного Reuters, очікується, що звіт покаже уповільнення зростання зайнятості в США в червні і підвищення рівня безробіття до 4,3%.

«Інвестори, ймовірно, очікують, що це підштовхне ФРС до швидшого зниження ставок», - сказав Ароне.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,95 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,82 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.