Долар США впевнено дорожчає до основних світових валют

Долар США помітно зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,3%.

Трейдери стежать за новинами про перебіг переговорів США з їхніми торговельними партнерами, а також просуванням в американському Конгресі законопроєкту, що передбачає зниження податків і збільшення витрат на оборону.

Голова ФРС Джером Пауелл під час щорічного форуму Європейського центрального банку в Сінтрі (Португалія) напередодні підтвердив, що американський ЦБ планує дочекатися свідчень впливу торговельної політики Вашингтона на інфляцію в США, перш ніж знижувати базову ставку. При цьому він не виключив можливості зменшення ставки на липневому засіданні.

Імовірність зниження ставки американським ЦБ на 0,25 базисного пункту на засіданні 29-30 липня наразі оцінюється ринком у 19%, за даними FedWatch.

Увагу трейдерів спрямовано на червневий звіт про безробіття в США, який вийде в п'ятницю. Якщо в цих даних виявляться ознаки ослаблення ринку праці, очікування зниження ставки Федрезервом посиляться, зазначає Trading Economics.

У четвер буде оприлюднено щотижневу доповідь про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в Штатах. Слабші, ніж очікується, дані, можуть спровокувати зміцнення євро і призвести до підйому курсу до позначки в $1,2, зазначає аналітик ING Франческо Песоле, думку якого наводить The Wall Street Journal.

Консенсус-прогноз експертів передбачає збільшення кількості нових заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня на 4 тис., за даними Trading Economics.

Пара євро/долар на 13:50 EET у середу торгується на рівні $1,1754 порівняно з $1,1808 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до цього часу до $1,3701 з $1,3745 за підсумками торгів у вівторок. Член Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) Банку Англії Алан Тейлор заявив у Сінтрі в середу, що британський ЦБ, на його думку, має прискорити темпи зниження базової ставки цього року.

На думку Тейлора, Банку Англії слід опустити ставку п'ять разів цього року, а не чотири рази (тобто раз на квартал), як того очікує ринок. Він вважає необхідними ще три зниження ставки до кінця поточного року, наголошуючи, зокрема, на сигналах ослаблення ринку праці та негативних наслідках торговельних суперечок для британської економіки.

Курс долара в парі з єною збільшився під час торгів до 143,96 єни з 143,41 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1680 юаня порівняно з 7,1608 юаня у вівторок.