Європейські ринки акцій підвищуються

Європейські фондові індекси зростають у середу, трейдери продовжують стежити за перебігом торговельних переговорів США і ЄС, а також новинами з форуму Європейського центрального банку (ЄЦБ) у Сінтрі (Португалія).

На середу в Сінтрі заплановано виступ президента ЄЦБ Крістін Лагард. Напередодні Лагард під час сесії з главами інших провідних світових центробанків зазначила, що європейський регулятор домігся зниження темпів зростання споживчих цін у єврозоні до цільового показника у 2%, однак ризик посилення інфляції зберігається.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:30 к. ч. збільшився на 0,4% - до 542,41 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,19%, німецький DAX - 0,42%, французький CAC 40 - 0,94%, італійський FTSE MIB - 0,67%, іспанський IBEX 35 - 0,76%.

Статдані, оприлюднені в середу, показали несподіване зростання безробіття в єврозоні в травні до 6,3% з 6,2% місяцем раніше. Найнижчий рівень безробіття серед найбільших держав єврозони було зафіксовано в Німеччині (3,7%), найвищий - в Іспанії (10,8%). В Італії безробіття в травні досягло максимальних за 11 місяців 6,5%.

Впевнене зростання під час торгів демонструють акції гірничодобувних компаній і банків. Вартість паперів Glencore піднялася на 2,5%, Antofagasta - на 2%, Anglo American - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,2%. Котирування акцій британських Standard Chartered, Barclays, HSBC і NatWest збільшилися на 2,3%, 2,1%, 1,7% і 1,5% відповідно, французьких Societe Generale і BNP Paribas - на 1,3% і 1,6%, німецьких Deutsche Bank і Commerzbank - на 1,3% і 2,1%.

Капіталізація Banco Sabadell піднялася на 5,3% на інформації про те, що Banco Santander купує TSB Banking Group - британський підрозділ Sabadell - за 2,65 млрд фунтів стерлінгів ($3,64 млрд). Папери Santander подорожчали на 2,7%.

Котирування акцій нафтокомпаній також підвищуються, зокрема Shell - на 1,1%, BP Plc - на 2,5%, TotalEnergies - на 1,6%, Eni - на 1%.

Ринкова вартість британського виробника контрольно-вимірювального обладнання Spectris Plc зросла на 4,5%. Компанія прийняла поліпшену пропозицію про купівлю від американської інвесткомпанії KKR, яка оцінила Spectris у 4,7 млрд фунтів з урахуванням боргу.

Акції Stellantis додають у ціні 2,2%, незважаючи на дані про зниження продажу автоконцерну в США в другому кварталі на 10%.

Папери Bayerische Motoren Werke AG подорожчали на 4%, Mercedes-Benz - на 3%, Daimler Truck - на 1,5%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції Vestas Wind Systems (+9,1%). Папери Vestas та інших ВДЕ-компаній дорожчають завдяки виключенню із законопроєкту про податки та видатки, схваленого Сенатом США, пропозиції про введення акцизу, який міг би серйозно вдарити по галузі.

Найбільше зниження у зведеному індексі в середу демонструють папери британської мережі пекарень Greggs Plc (-15,5%), яка заявила, що очікує зниження операційного прибутку цього року.