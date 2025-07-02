Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій підвищуються

13:01 02.07.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси зростають у середу, трейдери продовжують стежити за перебігом торговельних переговорів США і ЄС, а також новинами з форуму Європейського центрального банку (ЄЦБ) у Сінтрі (Португалія).

На середу в Сінтрі заплановано виступ президента ЄЦБ Крістін Лагард. Напередодні Лагард під час сесії з главами інших провідних світових центробанків зазначила, що європейський регулятор домігся зниження темпів зростання споживчих цін у єврозоні до цільового показника у 2%, однак ризик посилення інфляції зберігається.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:30 к. ч. збільшився на 0,4% - до 542,41 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,19%, німецький DAX - 0,42%, французький CAC 40 - 0,94%, італійський FTSE MIB - 0,67%, іспанський IBEX 35 - 0,76%.

Статдані, оприлюднені в середу, показали несподіване зростання безробіття в єврозоні в травні до 6,3% з 6,2% місяцем раніше. Найнижчий рівень безробіття серед найбільших держав єврозони було зафіксовано в Німеччині (3,7%), найвищий - в Іспанії (10,8%). В Італії безробіття в травні досягло максимальних за 11 місяців 6,5%.

Впевнене зростання під час торгів демонструють акції гірничодобувних компаній і банків. Вартість паперів Glencore піднялася на 2,5%, Antofagasta - на 2%, Anglo American - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,2%. Котирування акцій британських Standard Chartered, Barclays, HSBC і NatWest збільшилися на 2,3%, 2,1%, 1,7% і 1,5% відповідно, французьких Societe Generale і BNP Paribas - на 1,3% і 1,6%, німецьких Deutsche Bank і Commerzbank - на 1,3% і 2,1%.

Капіталізація Banco Sabadell піднялася на 5,3% на інформації про те, що Banco Santander купує TSB Banking Group - британський підрозділ Sabadell - за 2,65 млрд фунтів стерлінгів ($3,64 млрд). Папери Santander подорожчали на 2,7%.

Котирування акцій нафтокомпаній також підвищуються, зокрема Shell - на 1,1%, BP Plc - на 2,5%, TotalEnergies - на 1,6%, Eni - на 1%.

Ринкова вартість британського виробника контрольно-вимірювального обладнання Spectris Plc зросла на 4,5%. Компанія прийняла поліпшену пропозицію про купівлю від американської інвесткомпанії KKR, яка оцінила Spectris у 4,7 млрд фунтів з урахуванням боргу.

Акції Stellantis додають у ціні 2,2%, незважаючи на дані про зниження продажу автоконцерну в США в другому кварталі на 10%.

Папери Bayerische Motoren Werke AG подорожчали на 4%, Mercedes-Benz - на 3%, Daimler Truck - на 1,5%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції Vestas Wind Systems (+9,1%). Папери Vestas та інших ВДЕ-компаній дорожчають завдяки виключенню із законопроєкту про податки та видатки, схваленого Сенатом США, пропозиції про введення акцизу, який міг би серйозно вдарити по галузі.

Найбільше зниження у зведеному індексі в середу демонструють папери британської мережі пекарень Greggs Plc (-15,5%), яка заявила, що очікує зниження операційного прибутку цього року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8116
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 49,1328
  0,2765
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4018  0,06 0,14 41,9871  0,06 0,15
EUR 48,9329  0,24 0,49 49,7014  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8450  0,03 0,07 41,8550  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес