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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8504 грн/$1
12:34 02.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 EET 2 липня 2025 року.
|Показник
|01.07.2025
|02.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7893
|41.8504
|0.15
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 2 липня - 41,8191 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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