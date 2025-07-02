Золото зростає в очікуванні даних по США, оскільки інвестори зважують позицію ФРС по ставці

Ціни на золото стабілізувалися в середу, оскільки інвестори очікують на дані по заробітній платі в США і оцінюють обережну позицію голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла щодо зниження ставок, хоча ослаблення долара допомогло обмежити втрати для злитків, що оцінюються в доларах США.

О 06:08 EET спотове золото майже не змінилося становило $3 341,70 за унцію, в той час як ф'ючерси на американське золото залишалися стабільними на рівні $3 351,40.

Індекс долара США ослаб до найнижчої позначки за останні три роки, що зробило злитки більш доступними для власників інших валют.

"Ціни на золото консолідуються після найсильнішого зростання за останні два тижні. Загальний тренд поки що продовжує грати на користь зростання", - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобального макроекономічного аналізу Tastylive, додавши, що очікування щодо політики ФРС на даний момент займають центральне місце в цьому питанні.

Пауелл повторив, що центральний банк США планує "почекати і дізнатися більше" про вплив мит на інфляцію, перш ніж знижувати процентні ставки, знову відкинувши вимоги президента США Дональда Трампа про негайне і глибоке зниження ставок.

Кількість вакансій в США несподівано збільшилася в травні, але зниження кількості найманих працівників додало ознак того, що ринок праці перейшов на нижчу передачу на тлі невизначеності щодо мит на імпорт, які запровадила адміністрація Трампа.

Наразі інвестори очікують на дані по зайнятості від ADP США, які вийдуть пізніше цього дня, а також дані по заробітній платі в несільськогосподарському секторі в четвер, щоб отримати подальше уявлення про стан ринку праці.

«Найбільший ризик для золота - це несподівано сильні результати (NFP), але це здається малоймовірним», - сказав Співак.

Тим часом, у вівторок республіканці в Сенаті США з невеликою перевагою прийняли законопроект Трампа про податки і витрати, який знижує податки, скорочує програми соціального захисту і збільшує військові витрати, одночасно збільшуючи державний борг на 3,3 трильйона доларів.

У вівторок Трамп висловив оптимізм щодо потенційної торговельної угоди з Індією, але був скептично налаштований щодо досягнення аналогічної угоди з Японією. Він додав, що не розглядає можливість продовження крайнього терміну 9 липня для укладення торговельних угод між країнами.

Спотове срібло знизилося на 0,2% до 35,99 доларів за унцію, платина подорожчала на 0,2% до 1353,22 доларів, а паладій виріс на 1,1% до 1112,85 доларів.